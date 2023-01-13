القاء القبض على وليام نون

أفادت معلومات لقناة “الجديد”، ان “دورية تابعة لأمن الدولة اوقفت وليام نون”.

وورد في”لبنان24″ أنّ المديرية العامة لأمن الدولة – فرع الدكوانة أوقفت على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ الساعة 1.30 ظهراً.

وبحسب المعلومات، فإنّ المديرية داهمت منزل نون عقب توقيفه المستمر حتى الآن.

يذكر أنه وفي حديث خاص لموقع “الديار”، كشف نون أنهم “قاموا باتهامي بالتحريض الى الشغب وبتحطيم مكاتب القضاة والتعدي على الأملاك العامة، أنا محرّك، ولست محرّض ولن أكون”.

وتابع نون: “الجو العام كان “مشنّج” يوم أمس، وكان هناك استفزاز من الجهة الأمنية بشكل كبير للمرة الأولى”.

وكشف نون أن عند وصوله الى قصر العدل تم نزع حزامه وساعة يده، لافتا الى أنها المرة الأولى التي يتم التعامل بها بهذه القسوى، قائلا: “اعتبروا أن التحرّك كان “سلميا” الى حد وصولي”.

وأخذت القوى الأمنية بصمات من الأدوات التي تم استخدامها في أعمال الشغب، بحسب ما زعم نون.

معلومات "أمن الدولة" لم يطلق سراح الناشط وليام نون بعد التحقيق معه لمدة ٣ ساعات وقد تم مداهمة منزله.. في مزرعة "العدالة" يتم توقيف أهالي الضحايا، اما من السياسيين والأمنيين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف يتجولون ويحتقرون القانون. pic.twitter.com/7G7TeySnZe — طوني بولس (@TonyBouloss) January 13, 2023