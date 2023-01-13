نشاط ترفيهي وتثقيفي حول الفرز من المصدر للأطفال من تنظيم بلدية قلحات

نظمت بلدية قلحات بالتعاون مع النادي الثقافي الرياضي في البلدة، نشاطا ترفيهيا و تثيفيا لأولاد البلدة، تم فيها شرح عملية فرز النفايات من المصدر في البلدة، وذلك ضمن ضمن إطار استكمال حملة التوعية حول الفرز من المصدر المنفذة من قبل برنامج دعم المجتمع المحلي في لبنان (CSP) و الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و بالتعاون مع كُرسي مؤسسة ديان للتربية على المواطنة البيئية والتنمية المستدامة (CEEDD).



في البداية رحبت رئيسة لجنة البيئة في النادي المهندسة ميساء مالك بالحضور من ثم قامت بشرح أهمية الفرز لما فيه من فوائد للبيئة والصحة و إرادات مالية، كما قامت بشرح طريقة المشاركة بالألعاب و حتى الاستفادة من النفايات و تحويلها لألعاب وتحف جميلة.



ثم تحدث الشاب سايمون نصر وشرح من خلال الشاشة بشكل تفصيلي عملية الفرز، كما تحدث عن واقع النفايات الصلبة في لبنان وشرح فوائد عملية الفرز على البيئة و الصحة.



وقد شكرت البلدية جميع المشاركين في هذا النشاط متمنية متابعة ومشاركة أهالي قلحات لإستمرار و نجاح حملة التوعية.

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