الطاشناق يرفض أحادية باسيل الرئاسية 

عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أنَّ “رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجنّب الثلاثاء، إجتماع تكتل “لبنان القوي” للبحث في الخيارات الرئاسية، واتجه إلى عقد إجتماع للهيئة السياسية للتيار التي تضمه والنواب وأعضاء المكتب السياسي”.

وأشارت المعلومات إلى أن “باسيل لجأ إلى الهيئة لأن آلية إتخاذ القرار الرئاسي داخل التكتل لا يوافق عليها حزب الطاشناق الذي يميل إلى الإعتماد على آلية مختلفة عن أحادية القرار التي يفرضها باسيل”.وتابعت، “ولذلك، ومنعاً لإحراج الطاشناق، قرر باسيل البحث بالخيارات الرئاسية داخل الهيئة السياسية، بهدف أخذ القرار الذي يريده، ليتفاجئ بأن داخل التيار هناك أصوات عدة مختلفة عن نظرته، وهذا ما تجلى بحالة الـ “لا حسم” لإسم المرشح الرئاسي للتيّار”.