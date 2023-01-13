عز الدين ناشدت القضاة الاسراع بالبت بالدعاوى المتعلقة بحالات العنف

رحبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين، في تصريح، بـ”عودة القضاة الى ممارسة اعمالهم وانهاء حالة الاعتكاف”، وناشدتهم “الاسراع في البت بقضايا الناس بخاصة الدعاوى المتعلقة بحالات العنف ضد النساء والاطفال”، مشددة على ان “هذه الامور لا تحتمل تأجيلا او انتظارا، وفي حال عدم صدور الاحكام المناسبة في الوقت المناسب قد نصل الى نتائج خطيرة تصل الى حد تهديد حياة المعنفات والمعنفين”.



واشارت الى انها “تلقت في الاشهر الماضية عددا كبيرا من الشكاوى في هذا الاطار، اخرها حول الطفل محمد البنا الذي اثيرت مسألة تعرضه للعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اجرت لهذا الغرض اتصالا بوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الذي اكد ان القضية محل متابعة من قبل الجهات المعنية وان الجهود تبذل لوضع الطفل بين أيد امينة”.