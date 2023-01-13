كيروز لـ”عبداللهان”: أكثرية اللبنانيين يرفضون البرنامج اللبناني في سياسة بلادك ونزعتها التوسعية

وجه النائب السابق ايلي كيروز رسالة الى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، جاء فيها: “السيد الوزير ، لقد قرأت نبأ وصولك الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام مع برنامج عمل حافل باللقاءات الرسمية والسياسية . أود اولاً أن أحذرك من سوء فهم بعض الصور التي قد تطالعك على طريق المطار و هي تعود لشخصيات إيرانية ولبنانية-إيرانية فلا تدع أيها السيد الوزير المظاهر تأخذك فتحسَب نفسك في مدينة إيرانية بل… أنت في لبنان. في لبنان لا أدري أيها السيد الوزير إذا كنت تعلم او لا تعلم فإن جمهوريتك الإسلامية تنفّر الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بسبب عقيدتيها الفقهية والسياسية وتدخلها المتمادي في الشؤون اللبنانية واستبدال احتلال باحتلال فتعيد الى ذاكرة اللبنانيين المجرّحة صورة المفوض السامي السوري من غازي كنعان الى رستم غزالي”.



أضاف:”إن أكثرية اللبنانيين يرفضون البرنامج اللبناني في السياسة الإسلامية الإيرانية و النزعة التوسعية لجمهوريتك و كل منطق تصدير ما يعرف بالثورة و المحاولات الدائمة لمصادرة قضايا المنطقة . ألا ترى معي أيها السيد الوزير أن الوضع المتفجر في الداخل الإيراني أَولى باستقطاب اهتمامك واهتمام رؤسائك في وقت يشهد العالم تصاعد موجة الاحتجاجات بقيادة المرأة الإيرانية الشجاعة التي تشكل أكبر تحدّ للرجال الذين يحكمون البلاد، و إني أُعيد التأكيد على شعار المرأة الإيرانية : امرأة – حياة – حرية”.

ختم:”إن زيارتك أيها السيد الوزير لن تُنتج شيئاً مفيداً للبنان لأنكم تمثلون العائق الكبير أمام الحل في لبنان وتعملون من خلال حزبكم ، حزب ولاية الفقيه ، على تقويض الدولة وخطف القرار السياسي والعسكري اللبناني واستخدام لبنان كساحة وكصندوق بريد مع طبقة سياسية وأمنية منتهية الصلاحية” .