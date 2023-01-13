فرق الاطفاء سيطرت على النيران في مستودع الخرضوات في النبطية

تمكنت فرق الاطفاء قرابة التاسعة صباحا من السيطرة على النيران التي اشتعلت في مستودعات محي الدين للخرضوات والمواد الصناعية، وهو من اكبر المستودعات في لبنان.

وقد باشرت فرق اطفاء الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية والاسعاف الصحي في كشافة الرسالة، على القيام بعملية تبريد للبقع الساخنة حتى الان داخل الطابق العلوي.

واعلن اسعاف النبطية ان “فرقا منه عملت على معالجة 3 اصابات طفيفة ميدانيا ونقل اصابة متوسطة الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وهم من عناصر الاطفاء الذين اصيب البعض منهم بحالات اختناق والبعض الاخر نتيجة جهد وتعب” .

وقد اتت النيران التي اندلعت عند السادسة من مساء امس الخميس على محتويات الطبقة العلوية بشكل كامل والتي تقدر خسائره بمئات الاف الدولارات ، واحدثت قوة النيران تصدعات في سقفه ، فضلا عن تسبب الحريق باضرار بيئية وصحية في محيط المنطقة جراء دخان الحريق المشبع بمواد البلاستيك والتينر المشتعلة .

وعملت مجموعة من المتطوعين ومن اسعاف النبطية على رفع ركام الحريق من معدات ومواد صناعية متلفة،

ويأتي حريق مستودعات محيي الدين وقبله معمل قبلان في زفتا قي الصيف الماضي بضخامتهما ليطرح آلية للتشدد في اجراءات الوقاية والاطفاء لدى المؤسسات الكبيرة من قبل الجهات التي تعطيها الترخيص بالعمل، حيث ان غياب هذه الاجراءات يتسبب في كل مرة في مضاعفة الكارثة والخسائر.

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