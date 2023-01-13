نائب “التيار”: الجرة مكسورة بيننا وبين الحزب

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور إلى أنّ، “الموقف اليوم أبعد بكثير من اعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان بل هناك قرار يجري تنفيذه وهو كسر المكوّن المسيحي قي لبنان ويشارك فيه كل من يشارك بجلسة مجلس الوزراء”.وفي حديثٍ لـ”الجديد”، قال: “اسألي حزب الله ما هو موقفه من التيار الوطني الحر! والجرة مكسورة بيننا ولكن السؤال هو هل يتم اصلاح هذا الكسر؟”.

وأضاف، “حتى اللحظة لا موقف معلن من حزب الله تجاه تسمية سليمان فرنجية للرئاسة ونحن نقرأ الرسائل اليوم ولكن منذ تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة والسلوكيات التي كانت تحصل حينها يمكن ان نقول اننا لا نتصرف كحلفاء والاستراتيجية اختلفت لدى الحزب”.