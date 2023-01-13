مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 850 سلة غذائية على عوائل في البقاع الغربي

لبنان
By cedar

واصل “مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية” بالشراكة مع جمعية “غراس لتنمية المجتمع” توزيع سلال غذائية في البقاع الغربي، حيث استفاد منها 850 عائلة.

 ووفق بيان،  استمر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع مركز اسعاف جمعية “سبل السلام الاجتماعية” في مدينة المنية وشمال لبنان بجهوده بالتمويل والاشراف، لتلبية المهمات  في اطار الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، حيث تم تنفيذ ست وخمسين مهمة اسعافية خلال  الاسبوع الجاري،  تنوعت بين اسعاف ونقل المرضى والجرحى من والى المستشفيات ومعالجة الحروق.

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