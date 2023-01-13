الاحدب: استدعاء 12 شخصا من أهالي ضحايا المرفأ الى التحقيق يهدف الى تحويل الضحية لمجرم 

لبنان
By cedar

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على “تويتر” : “ان استدعاء 12 شخصا من أهالي ضحايا مرفأ بيروت الى التحقيق يهدف الى تحويل الضحية لمجرم وتبرأة القاتل”. 


أضاف: “إن المافيا الحاكمة تقف خلف هذا الاستدعاء، فهي تسعى جاهدة لوضع مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية في مواجهة الشعب اللبناني، وما تمييع قضية انفجار المرفأ وحمايه المتورطين والفاسدين ومحاربة أهالي الضحايا إلا الإثبات على ذلك”.

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وختم:” ما ضاع حق وراءه مطالب، والحقيقة ستظهر بإرادة الأهالي وإصرار كل اللبنانيين على احقاق الحق و تحرير لبنان من هيمنة تحالف الفساد والسلاح”.

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