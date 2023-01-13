الحراش دان التعرض لبكركي: لا بندقية تعلو فوق بندقية الجيش والقوى الشرعية

دعا منسق “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبد السلام الحراش خلال جولة في عكار العتيقة، أبناء الكورة الخضراء الى “البقاء في مربع الوحدة الوطنية ومواجهة الفتن، ما ظهر منها وما بطن ومقاربة مشهدية كفر قاهل بمزيد من الوعي والهدوء لتجاوز ما حصل من عرقلة لمهام القوى الامنية”.

واعتبر أن “القضية اصبحت في عهدة القضاء لمحاسبة افراد عرقلوا مهام القوى الامنية وقد يحصل هذا في اي منطقة من لبنان”.

واعتبر ان “لا صوت يعلو على صوت البندقية الشرعية للجيش اللبناني والقوى الشرعية وعلى بندقية المقاومة على تخوم الارض المحتلة ولا يجوز الزج بها في الحارات والدسائر، والحديث عن السيادة الوطنية ليس ترفا بل تمكين وتعاون للحفاظ عليها”،.

وراى ان “التعرض لبكركي تعرض للمرجعيات الرسمية الدينية وتعريض بسلامنا الديني والوطني ونحن ندين هذا الفعل فليس هذا من ثقافة اللبنانيين الذين يتمنون بلدهم معافى من الامراض الطائفية والمذهبية”.