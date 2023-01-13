العثور على سبب آخر لشلل حركة الطيران في الولايات المتحدة

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن سبب الخلل الذي وقع في نظام البيانات، وأدى لوقف رحلات جوية داخلية بالولايات المتحدة لعدة ساعات، كان خطأ بشريا.

قبل ذلك أكدت الإدارة، أن سبب الخلل كان حدوث تلف في أحد الملفات.

ونقلت وكالة رويترز عن رسالة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: “تبين للإدارة أن ملف قاعدة البيانات تضرر من قبل موظفين لم يتبعوا التعليمات اللازمة. في الوقت الراهن بات النظام يعمل بالفعل بالشكل المطلوب”.

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن وجود خلل في نظام التنبيه NOTAM، المسؤول عن إرسال معلومات في الوقت الفعلي إلى الطيارين حول مخاطر الطيران والقيود. وقررت هذه الإدارة تأجيل إقلاع جميع الرحلات الداخلية مؤقتا، ولكن في فترة لاحقة تم رفع الحظر.

من جانبها، أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي الروسية (“روس أفياتسيا”) أن خبراء من روسيا ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء عطل في عمل الشبكات الالكترونية لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي