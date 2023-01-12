علي حميه: السيارات في لبنان مشروع مـوت في غياب الصيانة

لبنان
By admin

علي حميه لـ صار الوقت : السيارات في لبنان مشروع موت في غياب الصيانة

من المتوقع ان تبلغ الايرادات في وزارتي الى 400 مليون دولار !
في حين ان موازنتي تبلغ اقل من 250 مليار ليرة ( 5 مليون دولار )

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