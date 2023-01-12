علي حميه: السيارات في لبنان مشروع مـوت في غياب الصيانة

علي حميه لـ صار الوقت : السيارات في لبنان مشروع موت في غياب الصيانة

من المتوقع ان تبلغ الايرادات في وزارتي الى 400 مليون دولار !

في حين ان موازنتي تبلغ اقل من 250 مليار ليرة ( 5 مليون دولار )