علي حميه: السيارات في لبنان مشروع مـوت في غياب الصيانة

علي حميه: السيارات في لبنان مشروع مـوت في غياب الصيانةلبنان By admin 01/12/2023 شارك علي حميه لـ صار الوقت : السيارات في لبنان مشروع موت في غياب الصيانةمن المتوقع ان تبلغ الايرادات في وزارتي الى 400 مليون دولار !في حين ان موازنتي تبلغ اقل من 250 مليار ليرة ( 5 مليون دولار ) مواضيع متعلقة عدد من الإصــابات جراء حـادث سير كبير على طريق عين بعال-… حمية: نحن لا نعطي تراخيص للدراجات النارية والتوك توك مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. السياراتالصيانةلبنانمشروع شارك
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