جمعية MY BEIRUT زارت مسنين وأطلقت حملة جمع تبرعات لشاب ليتمكن من زرع ساق اصطناعية

لبنان
By cedar


أعلنت جمعية MY BEIRUT في بيان، أن “أعضاءها زاروا، تحت شعار “خليون دافيين”، مسنين لا معيل لهم في بيروت وجبل لبنان، وقدموا إليهم مساعدات عينية ليتمكنوا من تخطي أوضاعهم الصعبة وتغطية القليل من نفقات طبابتهم”.

وأشارت إلى أنها “تبنت حال طبية لشاب خضع لعملية بتر ساقه الثانية، فتكفلت بفواتير المستشفى. وحاليا، تقوم بحملة لجمع التبرعات له ليتمكن من زرع ساق اصطناعية تمكنه من الوقوف مجددا واستكمال حياته”.

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ولفتت إلى أن “شعارها للعام الماضي كان لكل طفل الحق في التعلم، حيث تكفلت بدفع العديد من أقساط المدارس عن عائلات وضعها الاجتماعي لا يسمح لها بذلك”.

وأكدت أنها “مستمرة في تحقيق أهدافها، التي أسست من أجلها من خلال مساعدة عدد كبير من العائلات”، وقالت: “في الإيمان، تحل البركة والنعمة، وهذا ما مكننا ويمكننا من الاستمرار في تأدية مهامنا”.

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