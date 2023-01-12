إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع ترميم الكنائس التاريخية في لبنان

أطلقت المرحلة الثالثة من “مشروع ترميم الكنائس التاريخية” في لبنان، الذي تنفّذه جامعة الروح القدس – الكسليك بالتعاون مع جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية وتموّله الحكومة الهنغارية عبر وكالة Hungary Helps وتدعمه السفارة الهنغارية في لبنان، بحفل بعنوان “Conserve to Preserve” في كنيسة سيدة الخلاص في جعيتا، حضره وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، النائبان جبران باسيل وندى البستاني، المطارنة بول روحانا وسلوان موسي وسليم صفير، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم، رئيس بلدية جعيتا وليد بارود، أعضاء مجلس جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلو جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية وشخصيات ديبلوماسية وسياسية ودينية وتربوية وثقافية وبلدية.

هاشم

استهل الحفل بكلمة للإعلامي موريس متى، ثم وقفة موسيقية قدّمتها لينا خاطر، فكلمة لرئيس جامعة الروح القدس – الكسليك شدد فيها على “أهمية هذا المشروع الذي يسعى ليس إلى ترميم الكنائس المتضررة والمحافظة عليها فحسب، بل أيضًا إلى دراسة المباني الدينية التاريخية والحفاظ على قيمتها ودعم الشعب المسيحي المحلي”.

وأعرب عن سروره بالتواجد في هذه الكنيسة “المميزة برمزيتها التي تجسّد أحد الكنوز المسيحية في لبنان وواحدة من قصص نجاح هذا المشروع”، شاكرا “الحكومة الهنغارية بشخص وزير الخارجية والتجارة فيها، على مساهمتها الكريمة في ترميم الكنائس، فضلًا عن تعزيز العقول والنفوس”، مقدرا “للشعب الهنغاري الدعم الذي قدّمه من خلال Hungary Helps، التي موّلت هذا المشروع”.

وشكر “الثقة بجامعتي الروح القدس وبازماني بيتر لتنفيذ هذا المشروع، كلا من وزير السياحة وليد نصار على جهوده القيّمة لتعزيز السياحة الدينية في لبنان والنائب جبران باسيل الذي وضع حجر الأساس لهذا المشروع منذ العام 2017، إضافة إلى سكرتير الدولة الهنغارية لشؤون مساعدة المسيحيين المضطهدين تريستان أزبيه والسفير الهنغاري فيرنز تشيلاغ”، منوها بدور المديرية العامة للآثار التي “تشكّل شريكًا أساسيًا في المشروع”.

وقال: “نأمل لو أنه كان ممكنًا زيارة جميع الكنائس المرمّمة في مختلف المناطق اللبنانية لنلمس بأيدينا الحجارة المتجددة ولنشمّ رائحة التاريخ الممزوجة بنسيم الحاضر”.

نصار

ثم تلت الدكتورة غادة كرم كلمة وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الذي تغيب لضرورات اجتماعية، وقال فيها: “إن السياحة الدينية قد عرفت تطورًا سريعًا في العالم، ولطالما كان لبنان مكانًا للجوء وللخلوات الروحية بسبب تنوّع أديانه وطوائفه، مما يفسّر غناه بالمواقع الدينية الفريدة. وفي العام 2019، صنّفت الفاتيكان لبنان وجهةً للحج الديني، الأمر الذي ساعد، كثيرًا، على تحقيق هدف وزارة السياحة، في جعل الحجاج الدينيين المعاصرين يكتشفون الملاذ نفسه في جمال بلد الأماكن المقدسة عبر حماية هذه الأخيرة والترويج لها كوجهات سياحية دينية”.

أضاف: “مشاريع وكالة Hungary Helps تهدف، بشكل أساسي، إلى دعم الشعب المسيحي المحلي والشباب العاملين في شتى الميادين. إنّ هذه المساعدات والمشاريع تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال المسيحيين على تقديم الدعم اللازم للمسيحيين اللبنانيين لمساعدتهم على تخطّي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها بسبب تدهور الوضع الاقتصادي منذ العام 2019. وهنا، لا يسعني سوى أن أعرب عن تقديري لهذه الجهود الكبيرة والمبادرات النبيلة التي تمثّل منارة أمل لبلدنا لأجيال قادمة”.

وختم: “في هذه المناسبة، وانطلاقًا من عمل الوزارة المستمر لتعزيز موقع لبنان كمركز سياحي وديني وثقافي من خلال إضافة وجهات ومعالم جديدة على خريطته السياحية، يسرني أن أعلن أنّ وزارة السياحة قد قررت إدراج “كنيسة سيدة الخلاص في جعيتا” على خارطة السياحة الدينية والترويج لها على المواقع كافة باعتبارها موقعًا سياحيًا دينيًا، آملاً أن تتسّع رقعة هذه المشاريع الثقافية والسياحية والتراثية والأثرية لتشمل مواقع أخرى في كل لبنان”.

سيارتو

من جهته، أعرب وزير الخارجية والتجارة الهنغاري عن تقديره “لهذه المناسبة المتمثلة في افتتاح هذه الكنيسة الرائعة وإطلاق المرحلة الثالثة من هذا المشروع الهادف إلى ترميم وإعادة بناء الكنائس المسيحية في لبنان المموّل من الحكومة الهنغارية. ويشرفني أن أمثّل هذا البلد وهذا الشعب الذي ناضل، كثيرًا في سبيل الإيمان والتراث المسيحي. وبهذا، لم نكن نحمي أنفسنا فحسب، بل المسيحيين في أوروبا أجمع من خلال المحاربة من أجل حريتنا، ونضالنا ضد ديكتاتورية الشيوعية. ونفتخر بأننا نملك دستورًا يوجب صراحةً قيام سلطات الدولة بحماية الثقافة والتراث المسيحي. نحن بلد وأمة تفتخر بمسيحيّتها، وجذورها المسيحية، وتراثها وثقافتها المسيحية”.

أضاف: “نعلم جميعًا أنه يقع على عاتقنا أن نحافظ على هذا التراث، وذلك يتطلب أفعالاً وليس مجرد أقوال. ومنذ العام 2010، قمنا ببناء أو إعادة بناء ثلاثة آلاف كنيسة مسيحية. وتجدر الإشارة، إلى أنه ضمن الاتحاد الأوروبي، نحن أكثر من أنفق على دعم نشاطات الكنائس وتشغيل المدارس المسيحية. إنّ التمسّك بالتراث والإيمان المسيحيين، في هذه الأيام، يعتبر أمرا صعبا بسبب التيار الليبرالي العالمي الذي يحاول أن يحكم الساحة السياسية الدولية والخطاب الدولي العام، من جهة، والذي يعتبر، من جهة ثانية، أن ما نقوم به هو قديم يجب أن يُترك في الماضي. وتجاه ذلك، علينا أن نرفض هذه المقاربة وأن نقاوم هذا الواقع العنيف. بالرغم من أنّ المسيحيين يُعتبرون أكبر جماعة دينية في العالم، إلا أنهم يعانون من مختلف أشكال الاضطهاد والتمييز. وإزاء ما تتعرض له الكنائس وسائر المباني الدينية من دمار وخراب في مختلف أنحاء العالم، تظهر أهمية لقائنا اليوم في افتتاح كنيسة جرى إعادة بنائها وتجديدها”.

وتطرق الى “مشروع Hungary House الذي يدعم الجماعات المسيحية حول العالم منذ العام 2017، فقال: “أنفقنا ثمانمائة ألف دولار في 54 بلدا لتمويل 256 مشروعا لمساعدة المسيحيين. وساعدنا عددا كبيرا من المسيحيين للبقاء في أرضهم أو للعودة بأمان إلى وطنهم الأم. وفي ما خص هذا المشروع، قدمنا 1.8 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، ونحن الآن بصدد البدء بالمرحلة الثالثة وقدمنا مليوني دولار لهذا الغرض”.

وحيا “مسيحيي لبنان وصمودهم بوجه الصعوبات التي تواجههم، فلا خوف عليهم ما دامت الكنائس تغصّ بالمؤمنين وما دام المجتمع يتسلّح بالقوة والإرادة. سنبقى أقوياء لاستعادة إيماننا والمحافظة عليه”.



معرض صور

وفي الختام، تم افتتاح معرض فريد من نوعه، تضمن صور الكنائس التي شملها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية، أظهرت مراحل ما قبل وبعد عملية الترميم الشامل.

عن المشروع

يشار إلى أنّ مشروع ترميم الكنائس التاريخية يهدف إلى ترميم 63 كنيسة في لبنان، وقد تم اطلاقه في العام 2018 وبمرحلتيه الأولى والثانية، شملت عمليات الترميم 33 كنيسة، فيما ستشمل المرحلة الثالثة، الجارية حاليًا، 30 كنيسة. وفي هذا الإطار، يكمن الهدف الأساسي للمشروع في المحافظة على المباني الدينية التاريخية ودراستها، لا سيما تلك التي تتمتع بقيمة هندسية وتاريخية وأثرية والتي تحتاج إلى تدخل طارئ للمحافظة على هذه القيم، في سبيل دعم الشعب المسيحي المحلي. من هنا، جرى اختيار الكنائس بالاستناد إلى هذه القيم بشكل يحترم قدر الإمكان التوزيع الجغرافي المتوازن لدعم المجتمعات المسيحية في جميع أنحاء البلاد.