بالصور: 7 إصـابـات بين العسكريين خلال الدهـم في برج البراجنة

لبنان
By cedar

 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

مواضيع متعلقة

عدد من الإصــابات جراء حـادث سير كبير على طريق عين بعال-…

حمية: نحن لا نعطي تراخيص للدراجات النارية والتوك توك

“بتاريخ 12/1/2023 نتيجة عملية رصد ومتابعة، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الجورة ــ برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وأوقفت 7 أشخاص، من بينهم مطلوبون بجرمي القتل وتجارة المخدرات، إلى جانب المواطن (ح.ج.) المطلوب لكونه أحد أخطر تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها في المنطقة، ولإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، ورمي رمانات يدوية وإطلاق قذائف صاروخية ما أدى الى مقتل الفلسطيني (ح.م.) وإصابة آخرين، والسرقة والسلب بقوة السلاح وافتعال مشكلات وفرض خوات.

وحصل تبادل لإطلاق النار نتج منه 7إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المطلوبين، وضبطت القوة سلاحا حربيا ومسدسين وكمية من المخدرات والذخيرة. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar9958 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

جمعية MY BEIRUT زارت مسنين وأطلقت حملة جمع تبرعات لشاب…

حريق في مستودع للمعدات الصناعية والخرضوات في النبطية

إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع ترميم الكنائس التاريخية في…

وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في زيارة رسمية

القبض على سارقي دراجات نارية في بلدة الخرايب بالجرم المشهود

1 من 1٬473