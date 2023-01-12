وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في زيارة رسمية

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، يتقدّمهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقال مصدرٌ مقرّبٌ من الرئيس بري، لـ”العربي الجديد”، إن “الزيارة تحدّدت فجأة، ولم يبحث بها من قبل أو يتم الاتفاق على جدول معيّن للقاءات والملفات التي سيبحث بها”، لافتاً إلى أن “اللقاء مع رئيس البرلمان سيكون بعد ظهر غدٍ الجمعة، وحتماً سيتم التباحث بمجمل القضايا اللبنانية والمستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية، وملفات المنطقة”.

من جانبه، اكتفى مصدر في “حزب الله” بالإشارة إلى أن الوزير الإيراني “يصل عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”، من دون تأكيد ما إذا كان جدول اللقاءات سيشمل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، علماً أن لقاءً جمعهما في الزيارة التي قام بها عبد اللهيان إلى لبنان في مارس/آذار الماضي.

وقال المصدر لـ”العربي الجديد”، إن “أي زيارة يقوم بها وفد إيراني إلى لبنان مرحّب بها ولا تدخل في إطار التدخل في أي من الملفات اللبنانية، سيما منها رئاسة الجمهورية، بل تحمل دائماً مدّ يد المساعدة، وتقديم ما أمكن لدعم البلاد من أجل الخروج من أزمتها، والتعاون في مختلف القطاعات، سيما الكهرباء والمحروقات والمشاريع الإنمائية”.

وأعلن عبد اللهيان خلال زيارته لبنان في 25 مارس/آذار 2022 استعداد إيران للمساهمة في بناء معملين لتوليد الطاقة الكهربائية في لبنان، بقوة ألف ميغاواط لكل محطة، والتعاون الكامل والدائم في مجالات عدة إنمائية واقتصادية أخرى.