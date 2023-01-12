وفد كتائبي زار رئيس بلدية الحدت-سبنيه-حارة البطم لمتابعة حيثيات ملف صفقة بيع الاراضي

لبنان
By cedro

قام وفد كتائبي، يضم عضو المكتب السياسي رئيس اقليم بعبدا جورج جمهوري، عضو المكتب السياسي  مجيد العيلي،  شارل الحاج، طوني صفير، يارا متى ورئيسة قسم الحدت بسكال كرم طرزي بزيارة رئيس بلدية الحدت-سبنيه-حارة البطم جورج عون. 
ووفق بيان ،”تأتي هذه الزيارة  في سياق سلسلة لقاءات يقوم بها الحزب لمتابعة حيثيات ملف صفقة بيع الاراضي في البلدة”.

وعرض عون “الواقع البلدي والمساعي التي تقوم بها البلدية للحد من التغيير الديموغرافي في الحدت” ، بينما شدد جمهوري على “ضرورة المحافظة على الاراضي على امتداد البلدة وبحدودها المعروفة التي سقط خيرة شبابنا في الدفاع عنها”.

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كما شدد المجتمعون على” ضرورة حث اهالي المنطقة والمسؤولين فيها من الاطراف كافة على التمسك بالارض وعدم والتفريط بها والرضوخ امام فرض اي تغيير بسلطة الامر الواقع”.
كما أكد الوفد الكتائبي أنه “سيستكمل مساعيه في هذه القضية بخطوات اخرى”.

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