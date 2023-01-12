إقليم المتن الكتائبي استنكر جريمة سن الفيل: لضبط الأمن قبل الاضطرار لاتخاذ خطوات تصعيدية

لبنان
By cedro

إستنكر إقليم المتن الكتائبي “الجريمة التي حصلت في منطقة سن الفيل وزرعت القلق بين الأهالي والسكان”. وطالب في بيان، “الأجهزة الأمنية بالتشدد في السهر على الأمن والتعاطي بحزم مع الخروقات المتنقلة وتوقيف الفاعلين والخارجين على القانون مهما كانت جنسيتهم لأن المتن لا يمكن أن يتحول إلى بؤرة متفجرة وهو قلب لبنان النابض بالحياة”.

وقال: “إن أهلنا في المتن يرفضون استباحة أرضهم وأمنهم ويحملون السلطة مسؤولية كل تقصير وإهمال ويعتبرون ان هذا الحدث الخطير يجب ان يكون جرس إنذار قبل الاضطرار إلى إتخاذ خطوات تصعيدية حفاظاً على حقوق المتنيين “.

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وختم:” ان اقليم المتن الكتائبي سبق وحذر مراراً وتكراراً من ان موضوع اللاجئين السوريين هو قنبلة موقوتة ستطال شظاياها كل المجتمع اللبناني دون اي يبادر اي مسؤول إلى إتخاذ أي خطوات جدية في هذا الموضوع الذي بدأ انسانياً وتحول الى مجموعة ازمات إجتماعية وإقتصادية وأمنية”.

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