الأحدب لميقاتي: ان لم تفعل ذلك فانك شريك وزير الطاقة بالفساد والسرقة

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على “تويتر”: ” البواخر المحملة بالفيول ترسو منذ اسبوعين قبالة شواطئنا، وعلى الدولة ان تدفع 72 الف دولار غرامة عن كل اسبوع تأخير بتفريغ البواخر”.



اضاف: “اي دولة هذه التي تسمح بتوقيع عقد شراء الفيول دون وجود اعتمادات لها؟ فتجبر الحكومة على دفع مئات آلاف الدولارات غرامات لتأمين حصص الحرامية”.



وتابع: ” بالمقابل الناس تموت جوعا وفقرا، ووزارة الطاقة تسرق اموال اللبنانيين في مصرف لبنان لقاء ساعتي كهرباء”.



وختم : “دولة الرئيس نجيب ميقاتي عليك ان تلزم وزير الطاقة دفع الغرامة من جيبه الخاص كما ينص القانون، والا فإنك لست رجل دولة و انت شريك بالفساد والسرقة وما يجري بينك وبين التيار العوني مجرد تمثيلية لنهب ما تبقى في جيوب اللبنانيين”.

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