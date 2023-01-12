عملية مسح وإحصاء للسوريين المقيمين في مخيم البداوي إبتداء من اليوم

أعلنت قيادة الفصائل الفلسطينية في منطقة الشمال، في بيان، أن القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي “ستقوم بعملية مسح وإحصاء للإخوة السوريين المقيمين في مخيم البداوي، إبتداء من اليوم الخميس، الواقع فيه 11 كانون الثاني الجاري”.

ودعت قيادة الفصائل النازحين السوريين إلى “التعاون مع اللجنة المعنية، والإلتزام بتقديم المعلومات الصحيحة، من أجل حماية المخيم والجوار”، مشيرة إلى أن “اللجنة تضم كلاً من: عاطف خليل، أسامة أمين، علي الأمير وناصر عابدي”.