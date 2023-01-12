ندوة اطباء الأسنان في الكتائب ترفض دعوة النقابة الى جمعية عمومية: تستكملون نهج الفساد ولكن العدالة آتية

علقت ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتائب اللبنانية على دعوة مجلس نقابة أطباء الأسنان في لبنان الى اجتماع اليوم، وقالت في بيان: “مرّة جديدة، يطل علينا مجلس نقابة أطباء الأسنان في بيروت بدعوة مشبوهة يوجهها الى أطباء الأسنان في آخر يوم من السنة المنصرمة، أي في 31 كانون الأول 2022، لعقد إجتماع بتاريخ 12 كانون الثاني 2023.

هذه الدعوة، التي جاءت خفيةً كالسارق، لا يُـراد منها إلا تغطية السرقات في نقابة اطباء الاسنان! نقول هذا لأنّ جدول الإجتماع المنوي بحثه هو لتمرير ميزانيات عامي 2018-2019، 2019-2020 الممهورة من قبل القضاء اللبناني بعبارة “لا يبدل”. فلماذا يريدون استباق القضاء؟ ولماذا يريدون مخالفة رأي غالبية الأطباء المعلن عنه في إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20/11/2022 بعدم المصادقة على هذه الميزانيات؟ وبالرغم من هذا، ها هو مجلس النقابة يدعو الأطباء خلسةً لتمرير هذه المصادقة بإجتماع دعا إليه اليوم عند الساعة الخامسة والنصف بمن حضر!”.

وسألت الندوة: “هل هكذا تدعون الأطباء الى جمعية عامة؟ هل هكذا تحافظون على أموال وعلى حقوق الأطباء؟ أين عهدكم بالشفافية؟ أبدعوة توجهونها آخر يوم من السنة؟ عيبٌ عليكم هذه التصرفات التي لا تليق بكم ولا تليق بالأطباء. نأسف أنكم وعدتم الأطباء بالتغيير، لكن من الواضح أنكم تستكملون نهج الفساد”.

وختمت: “مهما فعلتم من مخالفات وتجاوزات ومهما حاولتم طمس الحقيقة، فان العدالة ٱتية لا محالة”.