الابيض يطلق غدا تطبيق MEDLEB “دليل المريض

يطلق وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في قاعة المؤتمرات في الوزارة، تطبيق الهاتف المحمول MedLeb “دليل المريض” (MedLeb-Patient Guide)، الذي تم تطويره بالشراكة مع “جمعية عمّال”، وهو تطبيق يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالادوية المسجلة في لبنان والتي من حق المريض معرفتها والحصول عليها بالإضافة الى مزايا أخرى تساعد المريض في الحصول على الدواء.

وتلقى كلمة عن مراحل تطوير برنامج MedLeb، وتطبيق دليل المريض، كما يتحدث الوزير الابيض عن الموضوع.

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