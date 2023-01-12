ورشة عمل في صور حول مخاطر البلاستيك على الأحياء البحرية

أقام مدير محمية شاطئ صور الطبيعية الدكتور علي بدر الدين ورشة عمل حول مخاطر نفايات البلاستيك التي ترمى في البحر على الأحياء البحرية والتي تتسبب بموت الاسماك. شارك فيها طلاب جامعيون وممثلون عن محمية العباسية وحمى المنصوري، وذلك في اطار مشروع Med Marine Litter الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من مركز الأنشطة الإقليمي للمحميات الطبيعية (SPA/ RAC) بالتعاون مع وزارة البيئة محمية شاطئ صور الطبيعية.

وأكد بدر الدين خلال الورشة “ان النفايات التي تغزو البحر تعود بالضرر على الإنسان لأن دورة الحياة بالنسبة للجنس البشري مرتبطة بالطبيعة والبحر جزء من هذه الدورة و الأحياء البحرية كافة، اذا ما تعرضت للتلوث ستعود بالضرر على الإنسان”.

وشدد على” أهمية التوعية المجتمعية التي تساهم في الحد من التلوث وحماية الشواطئ للحفاظ على التنوع البيولوجي”.



وفي ختام الورشة قام بدر الدين والمشاركين بتشريح سلحفاة بحرية نافقة “ذات الراس الضخم” ، لمعرفة أسباب نفوقها ليتبين بعد التشريح وجود قطع بلاستيكية وشبك صيد الأسماك عالق في امعائها مما أدى إلى موتها.



وقال في ختام الورشة: “ان عملية التشريح تجري للمرة الأولى في محمية شاطئ صور الطبيعية بعد تجهيز داخل المحمية بمختبر علمي بالمعدات اللازمة لعملية التشريح”، وأعلن”البدء بتشريح أنواع الأسماك التي تعيش في بحر صور لتحديد المخاطر التي تتعرض لها جراء النفايات البلاستيكية التي عندما تتحلل تتحول إلى حبيبات صغيرة تأكلها الأسماك وتصل بذلك إلى جسم الإنسان”.