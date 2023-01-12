باسيل: قرارنا هو ألا نتخلى عن حق النازحين بالعودة إلى وطنهم

لبنان
By cedro

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر للتيار حول النزوح، أنّه “مر على أزمة النزوح السوري أكثر من 10 سنوات، وما نبهنا منه أنه تهديد وجودي تأكّد أنه أزمة كيانية طويلة الأمد”.

ولفت إلى أنّه “حين رفعنا الصوت بشأن فتح الحدود بلا حدود، تم اتهامنا بالعنصرية”، معتبرًا أنّ “العنصرية هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في أرض أخرى”، موضحًا أنه “حينها تقع الأزمة بين نازح سوري ضحية، ومواطن لبناني ضحية”.

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وأكد باسيل أنّ “تغيير النسيج الديموغرافي وتغيير الهوية هو العنصرية”، مؤكدًا أنّ “قرارنا هو ألا نتخلى عن حق النازحين بالعودة لوطنهم”، مشيرًا إلى “أننا لن نتخلى عن أحد في أن تتأمن شروط العودة الآمنة، دون أن تنفجر أمامنا قضية مكتومي القيض”، داعيًا إلى التواصل مع سوريا “المعني الأساسي” بملف النازحين، لافتًا إلى “عدم دفن لبنان رأسه بالرمال الدولية”، موضحًا أنّه “على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان، وتمويل النازحين في لبنان وتخويفهم من العودة إلى أرضهم، بل عليه أن يموّل العودة الآمنة”.

وشدد على أنّه “على الدولة اللبنانية تطبيق خطتها وإعادة المسجونين الخطيرين”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن للأمم المتحدة معاملة لبنان على أنه لا يوجد لديه وضع خاص به أمنيًا واقتصاديًا، لبنان ليس له على السوريين أي فضل، بل له الكثير على المجتمع الدولي”، معتبرًا أنّ لبنان “لا يشحد” بل “يطالب بحقّه”، وهذه حقوقه عند المجتمع الدولي، وليس بإمكان أي دولة واحدة أن تتحمل مليوني نازح دون أن تنهار”.

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