بو غنطوس: رحل الاب الروحي لاتفاق الطائف، ولبنان على عتبة تغييرات وتحولات لا يقدر على مجابهتها الا الرجال الرجال.



قال المستشار السياسي وخبير العلاقات الدولية في الهيئة الدولية لسفراء العالم بالاتحاد الاوروبي، الدكتور نبيل بو غنطوس: برحيل رئيس مجلس النواب الاسبق الاستاذ حسين الحسيني، يفتقد لبنان عملاقا في الوطنية، ونموذجا في الاخلاص للبنان الارض والوطن والشعب، فكان الاب الروحي لاتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية ولحروب الاخرين في لبنان وعليه.

واضاف، يكفي الراحل الكبير فخرا، انه وخلال ولايته في رئاسة مجلس النواب اللبناني، تمكن وعلى رأس من بقي من نواب مجلس 1972، من وضع حد لحرب اهلية اكلت الاخضر واليابس في وطن الارز، كما ووضع حد في نفس الوقت لحروب الاخرين في لبنان وعلى لبنان، من خلال اقرار اتفاق الطائف، الذي اوقف المدفع وسحب اسلحة غالبية الميليشيات واعاد انتظام عمل الدولة ولو بالحد الادنى.

وختم بو غنطوس، تعازيي الحارة الى عائلة الرئيس الحسيني الكريمة والى سائر اللبنانيين، فالرجل، رجل دولة يرحل والبلاد احوج ما تكون الى رجالات معتدلين وصادقين على غراره، وما اشبه اليوم بالامس، حيث البلاد على عتبة تغييرات وتحولات، لا يقدر على مجابهتها الا الرجال الرجال.

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