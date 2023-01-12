ميقاتي صارح المعلمين: ما في اموال!

خلال اللقاء الذي جمع ميقاتي مع بعض اعضاء روابط المعلمين في حضور وزير التربية بعد ان رفض العديد منهم الاجتماع برئيس الحكومة.

صارح ميقاتي الحضور بعجز الدولة وعدم امكانية دفع الحوافز لافراد الهيئة التعليمية «ما في اموال» مراهنا على حس المسؤولية عند المعلمين الذين ردوا بالتاكيد على الاضراب وتمديده الى ما بعد ١٥ كانون الثاني لان ظروف المعلمين قاسية جدا كما تطرق ميقاتي الى الخلافات التي تعيق اصدار المراسيم وعدم اجتماع مجلس الوزراء بالاضافة الى الوضع المهترئ في كل المؤسسات، وانتهى الاجتماع دون نتيجة مع تاكيد المعلمين على الاستمرار بالاضراب.

الديار