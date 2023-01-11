فيديو: بعد تهديده الدورية وتعـرّضه لبكركي.. هذا ما حلّ به

لبنان
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أوقفت قوى الأمن المدعو ض.ق، الذي ظهر في فيديو من منطقة الكورة وهو يهدد دورية من قوى الأمن، ويقوم بالتعرض لبكركي، بألفاظ نابية. وهدّد الدورية بإحضار “3000 مقاتل”.

وتم أيضا الحجز على الشاحنة التي ظهرت في الفيديو الذي انتشر. لمشاهدة الفيديو النابي

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وكانت منطقة كفرقاهل في الكورة قد شهدت، اليوم الأربعاء، حادثًا همجيًا تعرض له عناصر دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وفي التفاصيل، حضرت دورية من قوى الأمن للكشف على ورشة في المنطقة، وتعرّضت للشتم والضرب والاهانة الطائفيّة. كما تمّ تهديد أفراد الدورية بالقتل ما اضطرهم الى التراجع والانسحاب.

المصدر: المركزية

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