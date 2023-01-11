هذا ما حصل مع الوفد القضائي الألماني في قصر العدل

لبنان
By cedro

حضر الى قصر العدل في بيروت وفد قضائي ألماني ضم عدداً من القضاة والضباط وعناصر من الشرطة وموظفين من السفارة الألمانيّة في بيروت، واجتمعوا بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وانتقلوا بعدها الى النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت بعد أن فوّض النائب العام الإستئنافي القاضي زياد أبي حيدر المحامي العام الإستئنافي القاضي رجا حاموش تمكين الوفد من الاطلاع على الملف المتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أنّ القاضي حاموش، وبموجب جلسة استماع للوفد، رفض حضور الأعضاء غير القضاة، وتحديداً الأمنيّين، فحضر نائب عام منطقة ميونخ ونائب عام آخر ومساعدان لهما، كما رُفض طلب الوفد تصوير كامل الملف، وطُلب منهم تحديد المستندات التي هم بحاجة الى نسخ عنها والتقدّم  بطلب للنائب العام التمييزي للحصول على نسخ عن المستندات، إلا أنّ الوفد أصرّ على طلبه، وبعد رفضه، غادر من دون حتى الاطلاع على الملف.
ولاحقاً، اجتمع وزير العدل هنري خوري مع حاموش، ثمّ اتصل بالسفير الألماني في لبنان وأكّد له أنّ القاضي حاموش التزم بتطبيق القانون.

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