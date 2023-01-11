بالصور: حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية – الفياضية، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية، ترأسه العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجاء في كلمته: “يستمرُّ الجيشُ على عهدِهِ ووعدِهِ في الدفاعِ عن لبنان وتحصينِهِ منَ الأخطارِ المحيطةِ به، سواءٌ منْ مخططاتِ العدوّ الإسرائيليّ العنصريّ الطامعِ بأرضِنا ومياهِنا وثرواتِنا، أو الإرهابِ وفكرِهِ الإلغائيّ الهدّام، الساعي إلى بثّ سمومِ الفتنةِ في مجتمعِنا، والنيلِ منْ رسالتِهِ وعيشِهِ المشترك.

لذا يبقى رهانُ اللبنانيينَ ثابتًا على المؤسسةِ العسكرية، في ظلّ الأزمةِ الاقتصاديةِ التي تمرُّ بها البلاد، والتي تنعكسُ على المستويين الاجتماعي والأمني.”

وفي الختام سلّم الشهادات للمتخرجين، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.