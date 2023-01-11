 اعتصام لمعلمي المهني والتقني في بعلبك

نفذ معلمو التعليم المهني والتقني، ملاكا ومتعاقدين، اعتصاما أمام دائرة التعليم المهني في بعلبك، ضمن حرم معهد بعلبك الفني، وأعلنوا التزامهم الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

حليحل

وتحدثت باسم المتعاقدين ربى حليحل، مشيرة إلى أنه “لا يوجد لدى المعلم مقومات الصمود، إذ أن قيمة ساعة التعليم حوالي الدولارين، وما طرح عن منح المعلم 5 دولارات عن كل يوم تعليم لا يكفي لتغطيه بدل الانتقال”.

وطالبت ب”احتساب كامل العقد السنوي، وتعديل أجر الساعة، بما يوازي غلاء المعيشة، وباستفادة المعلمين من الضمان الصحي والاجتماعي، مع التأكيد انه من غير الجائز ان يبقى المعلم متعاقدا طيلة 25 سنة، ولا يتم تثبيته في الملاك”.

عواضة

وبدوره راى محمد عواضة باسم معلمي الملاك أن “وعود رئيس الحكومة لم تنتج إلا الكلام المعسول، وهذه الوقفة اليوم لنعلن توقفنا عن التعليم حتى إيجاد الحلول المناسبة للاساتذة، فالتعليم المهني والفني عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

واعتبر ان “اقتراح تقاضي 5 دولارات عن كل يوم تعليم، فيه غبن وتراجع للتقديمات، بحيث يصبح المعلم يتقاضى حوالي 60 دولارا بالشهر، بعد ان كانت قيمة الحوافز 130 دولارا”.