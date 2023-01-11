تعميم أوصاف جـثّـة سيّدة مجهولة الهويّة عُثر عليها في تحويطة فرن الشّبّاك

لبنان
By admin

بتاريخ 9-1-2023 عُثر في محلّة تحويطة فرن الشباك / أوتوستراد الرئيس الياس الهراوي- بالقرب من بيت الطبيب، على جثّة سيّدة مجهولة الهويّة، ما بين العقد السّابع والثامن من العمر تقريباً، طولها حوالى /155/ سنتم، نحيفة البنية، حنطيّة البشرة، وشعرها لونه أسود.

 نقلت الجثّة إلى مستشفى “أوتيل ديو” في الأشرفية. 

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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، تمهيداً لاستلام الجثّة.

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