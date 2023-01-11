حملة مساعدات لجمعية الاسعاف في الشمال بتمويل من HUMAN APPEAL AUSTRALIA

نظمت جمعية “الإسعاف اللبنانية” المشرفة على جهاز وأكاديمية الطوارئ والاغاثة “حملة الشتاء ٢٠٢٢ /٢٠٢٣”، بتمويل من Human Appeal Australia وبمشاركة مديرها العام المهندس بشار اسماعيل.

تضمنت التقديمات سلة غذائية منوعة، بطانيات عدد ٢، معطف وحذاء شتوي، إضافة إلى ٢٠ ليترا من المازوت لتأمين التدفئة للعائلات المستفيدة من اللبنانيين والنازحين السوريين في محافظة عكار.

وأوضح اسماعيل أنه “في إطار الأعمال الإنسانية والإغاثية، وبالشراكة مع منظمة “Human Appeal Australia” نظمت جمعية الإسعاف اللبنانية هذه الحملة والتي شملت أكثر من ٣٠٠ عائلة لبنانية وسورية وذلك في مخيم الريحانية للاجئين السوريين في بلدة ببنين، وفي منطقة الجومة وبلدة مشمش في عكار، على أن تستكمل الحملة في مناطق لبنانية أخرى تباعاً”.

وشكر “Human Appeal Australia” لمساهمتها “في دعم الأسر المتعففة في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها لبنان” منوهاً “بسعيها الدائم لزرع الأمل والبسمة على وجوه العائلات والأطفال بدون تمييز”.