مذكرة باعلان الحداد الرسمي لوفاة الرئيس الحسيني

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة رقم 1/2023 تقضي باعلان الحداد الرسمي لوفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني. وجاء في المذكرة:

“يعلن الحداد الرسمي لوفاة رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاربعاء بتاريخ 11/1/2023، وتنكس خلالها الاعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كما تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الاليم.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه”.

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