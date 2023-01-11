تدابير لمنع دخول وانتشار بكتيريا  XYLELLA FASTIDIOSA

اصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 573/1 يتعلق بتدابير منع دخول وانتشار بكتيريا Xylella fastidiosa .

ويقضي القرار بالسماح باستيراد مواد الاكثار النباتية شرط تطبيق تدابير الصحة النباتية على ان تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية بان مواد الاكثار منتجة في بلد خال من الآفة Xylella fastidiosa ، او ان منطقة الانتاج خالية من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النباتات او ان موقع الانتاج يخضع لمراقبة منظمة وقاية النبات في البلد المنتج وهو خال من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النبات، واجراءالكشف الحسي لمواد الاكثارمن قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.

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