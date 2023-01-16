حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023 على جميع الاصعدة

الأبراج الإثنين 16 يناير كانون الثاني 2023

توقعات الأبراج والفلك لجميع الأبراج، اليوم الإثنين 16 يناير 2023 على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والمهني والمالي

الأبراج الإثنين برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 16 يناير 2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الحمل وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تستفيد من خبرات الآخرين وانتبه جيدا لأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

الأبراج الإثنين برج الحمل وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

هناك هدايا ومفاجآت سارة في طريقها إليك، واستثمر الأحداث السعيدة قدر المستطاع في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة بالسعادة، وعليك أن تعتمد على نفسك وعلى قدراتك، ولا تواجه أي مشكلة بلا تفكير، حتى يكلل مجهودك بالنجاح وتحصل على المكاسب التي تتوقعها.

ويتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة الحصول على صحة جيدة وسوف يجد حلول مختلفة لمشاكله التى كان يعانى منها ويشعر بالسعادة والاستقرار، فى عمله وحياته الأسرية.

صفات مواليد برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بطيبة القلب وحب المغامرات والاجتهاد والنشاط والمثابرة من أجل تحقيق طموحاته ولا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود كما يتميز مواليد برج الحمل بتعاملهم بشكل متزن وهادئ مع الجميع طوال الوقت، حتى وهم في أسوأ حالاتهم ، فهم نعم السند وقادرون على تحمل المسئولية بشكل كبير، كما يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة والذكاء الشديد .

مشاهير برج الحمل

عمر الشريف إسعاد يونس وصبا مبارك، وباسكال مشعلاني ونادية الجندي وسوسن بدر .

الأبراج الإثنين برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 16/1/2023

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لأصحاب برج الثور على الصعيد على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الثور وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا: حاول أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع من تحب.

مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط تأن في قراراتك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن يحقق مولود برج الثور تفوقا بالعمل خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يسمع أخبار جديدة وإيجابية تجعله يشعر بالسعادة، كما يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور تغيرات إيجابية على المستوى العاطفى ولكن يجب أن يتحلى بالصبر والثبات الانفعالي والبعد عن النقاشات التي تتسبب في تطور المشكلات .

صفات مواليد برج الثور

يمتاز مواليد برج الثور بأنهم طوال الوقت يؤمنون بإخلاص من حولهم، ولا يضعون أبداً النية السيئة في ردود أفعال الغير، وحين يقابلون أفعالهم الخيرية بتجاهل أو عدم تقدير يحزنون للغاية، ويجعلهم في بعض الأوقات سريعي الغضب، ويتمتع مولود برج الثور بأنه شخص طيب ورومانسى يميل إلى الهدوء والنظام والترتيب عاشق للحياة والسفر يمكن الاعتماد عليه .

مشاهير برج الثور

الفنانة نانسى عجرم، والفنانة أصالة والفنانة فيفى عبده والفنان العالمى جورج كلونى والفنان حسن الرداد .

الأبراج الإثنين برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 16 مانون الثاني 2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد على الصعيد على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الجوزاء وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وصحيا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يخفض طاقتك وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تثابر كي تبث روحا جديدة في علاقتك بمن تحب.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء بأنه خلال الفترة المقبلة سوف يحصل على مكانة جيدة بعمله، ويجب خلال الفترة المقبلة، أن يكتشف نقاط ضعفه ويقويها، حتى يستعيد ثقته بنفسه ويشعر بالتحسن .

صفات مواليد برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء من أكثر الشخصيات المحبة للانطلاق والحرية، فهو لا يميل للقيود، ويعتبر برج الجوزاء من الأبراج الاجتماعية للغاية، فبرج الجوزاء عاشق للحياة فيحب الحركة والنشاط، ويعد من الأبراج الذكية والمرحة للغاية، كما يتسم مواليد برج الجوزاء بأنه محب للعمل والمرح والضحك كما يتصف فى بعض الأحيان بعدم القدرة على تحمل المسئولية، والمزاج المتقلب.

مشاهير برج الجوزاء

النجم المصرى محمد صلاح وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ والفنان محمود عبد العزيز، والفنان محمد رمضان.

الأبراج الإثنين برج السرطان .. حظك اليوم الإثنين 16-1-2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج السرطان على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج السرطان وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا: القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار ويمدك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن تحقق تفوق بالعمل خلال الفترات القادمة ومن الممكن حصولك على منصب جديد يغير مجرى حياتك للأفضل، وتعاملك بحدود مع من حولك سيجعل قيمتك تتضاعف ويعلو شأنك قريباً، انتظر حدوث مفاجأة سعيدة قريبا، ويجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يضع أفكار تساعده على تحقيق هدفه في الحياة، حتى يشعر بالسعادة والأمان.

صفات مواليد برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية فهو محب لعائلته وطيب القلب ولا يسامح من أساء إليه، وشديد الحساسية، وعاشق الهدوء، ولديه قدرة كبيرة على تجاوز أحزانه، ويستطيع الوصول للحلول التي تجعل هذه المشكلات والمواقف الصعبة دروساً يتعلم منها كما يتميز بالمزاج المتقلب، والانطواء في بعض الأحيان، والحرص على إتقان العمل، وإنجازه، كما يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة .

مشاهير برج السرطان

الفنانة نيرمين الفقى، والفنانة نيكول سابا، والأميرة ديانا والمغنية الجزائرية وردة والفنان هانى سلامة .

الأبراج الإثنين برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 16.1.2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج الأسد على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الأسد وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

التفاؤل والنظرة الإيجابية لبعض الأمور سيجعل منك شخصاً براقاً مبهجاً طوال الوقت، كن على استعداد للحصول على الكثير من المفاجآت السارة المبهجة مثلك، ويتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد خلال الفترات المقبلة التخلص من بعض المشكلات، لكنه بحاجة للحرص الشديد عند التعامل مع الشخصيات الأخرى وأن يتعامل بحذر خلال الفترات المقبلة.

صفات مواليد برج الأسد

يمتاز مواليد برج الأسد بأنهم أصحاب إطلاله راقية سواء في المظهر أو التعامل، كما يتميز مواليد الأسد أن لديهم الكثير من الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، الأمر الذي يجعلهم من أكثر الشخصيات طموحاً ومثابرة، ويمتاز مولود برج الأسد بأنه شخص كريم وحنون وعاطفي ويجيد التعامل بجدية مع المواقف الصعبة، ويمكن الاعتماد عليه ويمتلك قدرا كبيرا من القوة والتعايش تحت أى ضغط ومن عيوبه أنه شخصية سريعة الغضب ولا يجيد التصرف تحت ضغط أو توتر.

مشاهير برج الأسد

الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبى والأميرة ميجان ماركل .

الأبراج الإثنين برج العذراء .. حظك اليوم الإثنين 16 ك2 2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج العذراء على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج العذراء وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا: القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

عاطفيا: الشمس بمنزل الحب تمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك، وتشعر اليوم بمن تحب وتتأثر به وتؤثر فيه.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يمتاز برج العذراء بحب العمل وإتقانه، ويجب على مولود برج العذراء أن يضع أفكارا جديدة يستطيع تحقيقها على أرض الواقع، حتى ينجح في حياته ويشعر بالسعادة مع مرور الوقت.

مميزات مواليد برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات التي تجعله مميزا عن غيره والتي منها تنظيم كل شيء حوله، سواء في عمله أو في منزله، كما يتميز بالذكاء الذى يجعله يحل كل المشاكل التي تواجهه في حياته، كما يعرف عنه طموحه الزائد، وسعيه الدائم لتحقيقه في الواقع.

ويتسم مولود برج العذراء بطيبة القلب والميل إلى الاستقرار الذى يدفعه للبحث عن العلاقات العاطفية الجادة، كما يتمتع بشخصية قيادية بالإضافة إلى حرصه على تنظيم كل شيء في حياته .

مشاهير برج العذراء

الفنان مصطفى فهمى والمطرب كاظم الساهر والفنانة سلمى حايك والفنان خالد النبوى والممثلة الهندية كارينا كابور والممثلة أثار الحكيم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

الأبراج الإثنين برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين16 1 2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج الميزان على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الميزان وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس

عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، حصوله على ترقية أو مكافأة فى العمل، نتيجة للمجهود الكبير الذى يبذله، وحرصه على مساعدة زملائه فى إنجاز المهام فى الوقت المطلوب، ويجب على مولود برج الميزان أن يرتب أفكاره قبل عرضها على رؤسائه فى العمل، حتى ينال إعجابهم ويتم تنفيذها على أرض الواقع .

صفات مواليد برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بأنهم من الشخصيات الاجتماعية للغاية، ويمتلكون العديد من الصداقات الجديدة فى كل مكان يذهبون إليه، وتجدهم دائمًا محبوبين فى كل مكان يذهبون إليه، كما أنهم شخصيات لبقة للغاية فى الحديث، وهو ما يقربهم من الأشخاص من حولهم، ويتميز مولود برج الميزان بالأناقة في اختيار ملابسه والدبلوماسية عند التعامل مع الآخرين والمجاملة، وحب المغامرة والرومانسية .

مشاهير برج الميزان

عمرو دياب ومحمد منير وروبي وبشرى وويل سميث ومونيكا بيلوتشي.

الأبراج الإثنين برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 16-2-2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج العقرب على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج العقرب وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

عاطفيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة القادمة، أن يهتم بصحته ويعمل على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، ويهتم بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعده في الحفاظ على صحته، ويبتسم الحظ لمواليد العقرب فهناك ترقية بالعمل وتغيرات إيجابية بالمرحلة المقبلة.

صفات مواليد برج العقرب

يعتبر مولود برج العقرب من الشخصيات الطموحة التي تسعى دائماً لتحقيق أحلامها على أرض الواقع، كما يتصف بالصدق والإخلاص، والرومانسية في التعامل مع شريك حياته، كما يعتبر من الشخصيات الغامضة، لذلك فهو شخصية محيرة لمن حوله، كما يمتاز مولود برج العقرب بطيبة القلب وحسن التصرف، فهو شخص قيادى ناجح وطموح ومبدع وسريع الفهم كثير التسامح يمتلك قلبا أبيض ولا يجيد الكذب .

مشاهير برج العقرب

الفنانة منى زكي والنجم أحمد حلمي والدكتور مجدي يعقوب وطه حسين وشاروخان والفنان أحمد زكى .

الأبراج الإثنين برج القوس .. حظك اليوم الإثنين

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج القوس على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج القوس وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

كن هادئا، وتقبل أي تغير يقابلك فقد يكون في صالحك ويفتح لك أبواب كثيرة، وحاول أن تتواصل مع أصدقائك الذين ابتعدت عنهم طوال الفترة الماضية، بسبب حالتك النفسية، فستجدهم يمدون لك يد العون، وربما يكون لديهم بعض الحلول لقضاياك المعلقة.

صفات مواليد برج القوس

يتميز مولود برج القوس بشخصية قوية وشجاعة، يحب خوض المغامرات الجديدة، لذلك تجده يعشق السفر بشكل كبير، ولا يخاف من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة، ويثق بنفسه بشكل كبير، ولديه القدرة على أقناع الآخرين، ويتمتع بأن له نظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور، وذكى ومتفائل .

مشاهير برج القوس :

نجيب محفوظ، وماجدة الرومي، وعاصي الحلاني، نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت.

برج الجدى .. حظك اليوم الإثنين 16-1-2023:

برج الجدى وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

عاطفيا اجتماعيا: الشمس في برجك تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب أن تضع خطط في عملك وتلتزم بها، وأن تعطى النصيحة لكل من يحتاجها منك، ما يكسبك بعض التقدير والاحترام مما يفتح أمامك طرق جديدة، وحاول أن تنتهى من مهامك المعلقة، واستعن بمن حولك لمساعدتك، ولا تصر على تنفيذ وجهات نظرك فقط، فربما تفيدك الآراء التى تسمعها، واحرص على وضع خطط لإنجاز قضاياك المعلقة .

صفات مواليد برج الجدى

يتميز مولود برج الجدى بشخصيته الطموحة، وسعيه الدائم لتطوير مهاراته، كما يتميز بأنه من الشخصيات التى يمكن الاعتماد عليها، فهو يتحمل المسئولية ولا يهرب من مواجهة المشاكل، ويحلل الأمور وينتبه إلى التفاصيل، ويحب الدعابة والأجواء المرحة، ويثق بنفسه وبقدراته بشكل كبير ويحقق أهدافه بسهولة، ويحب أن تكون الأشياء حوله مرتبة، ولا يتقبل الرأي الآخر وعنيد لأقصى درجة .

مشاهير برج الجدى

ليلى علوى ودرة وياسمين عبد العزيز وغادة عادل وأحمد حاتم وإيهاب توفيق وسميرة سعيد.

الأبراج الإثنين برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 116 1 2023

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج الدلو على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الدلو وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا: القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

عاطفيا: ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الدلو، خلال الفترة القادمة، أن يحافظ على علاقته بزملائه، ولا يتعمد أن يثير المشاكل والخلافات معهم، حتى تتحسن صورته أمام زملائه، ويعمل في بيئة هادئة، ويجب أن يتحدث مع من حوله بشفافية كبيرة، ولا يكذب مهما كانت الأسباب وأن يواجه أي مشاكل بحسم وقوة .

صفات مواليد برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالكرم، ومساعدة الآخرين، ويعتبر من الشخصيات المحبوبة لمن حوله، سواء في عمله أو في محيط منزله، كما يعتبر شخصية عقلانية، ويتميز بالصدق مع نفسه والآخرين، وودود ولطيف في التعامل مع من حوله، ويمد لهم يد المساعدة في أي وقت، ويتمتع بأنه يفكر بحكمة ومنطق في الأمور التي حوله، ويتمتع بذكاء كبير ويحب متابعة كل ما هو جديد من الابتكارات والاختراعات.

مشاهير برج الدلو

لطيفة ونجيب الريحاني، وسعاد حسني، ورمضان صبحي، وفاروق الفيشاوي، وشادية، ولويس سواريز، وجيرار بيكيه وجينفر إينستون.

الأبراج الإثنين برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 16-1-2023:

تقدم «بوابة الأهرام» توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج الحوت على الصعيد الاجتماعي والعاطفى والمهنى والمالى .

برج الحوت وحظك اليوم وتوقعات علماء الفلك

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الأصدقاء تدفعك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت تحسن في الحالة المهنية والتخلص من بعض القيود، ويجب أن يحافظ مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة على مواعيد عمله حتى لا يتعرض للجزاءات المالية، وألا يتكاسل عن التفكير في مشروعات جديدة.

صفات مواليد برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية والقدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، وامتلاكه الحس الفكاهى، والكرم، لذلك فهو من الأشخاص المحبوبين لمن حوله، ولكن من صفاته السلبية الكسل، ويمتاز مولود برج الحوت بأنه شخص حنون ورومانسى وطيب القلب وسريع التسامح ومحب للعمل تحت ضغط، ومثقف وذكى وكثير السخاء والعطاء وقادر على تقديم الاحتواء لشريك حياته .

مشاهير برج الحوت

هيفاء وهبى ومحمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، وزكي رستم، وصابر الرباعى، وسيرين عبد النور، وحمادة هلال، وماجد المصرى، سامح الصريطى، وأحمد فهمي، ورامي صبري، وشعبان عبد الرحيم، وجاد شويري، ومحمد صبرى، وآسر ياسين، ومحمود الجندي، وعابد فهد .