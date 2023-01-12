الأبراج وحظك اليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2023 – ABRAJ TODAY‎‎

الأبراج اليوم الجمعة 13-1-2023

الأبراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان

الأبراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان، ما تزال يا عزيزي الأمور تسير عكس ما تريد للأسف، والمفاجآت مستمرة، لذلك عليك بالهدوء وإحكام عقلك وعدم التهور في كلامك واتخاذ القرارات، صحتك أيضاً موضع تساؤل في فترة ما بعد الظهر، فاحذر على الجهاز الهضمي فهي الأكثر تأثراً.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان – 20 أيار

الأبراج اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان – 20 أيار،يوم حيوي ونشط وسوف تصحو باكرا لأن لديك الكثير من المواعيد والأعمال والخروجات المهمة، وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخماً كبيراً وسوف تفكر في التزام البيت في فترة المساء، لكن سوف تلقى دعوة مفاجئة تخرجك من المنزل وسوف تفرحك.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران

الأبراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران،إنه يوم هادئ ومريح منذ الصباح، عليك الانتباه، فهو لن يطول هكذا، وسوف تكون في فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل، أما في فترة ما بعد الظهر سوف تعود الأمور للهدوء، لكن انتبه جيداً إلى محيط العائلة لديك، حتى لا تحدث عقبات ومشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة، وبخاصة لأقرب الناس لديك يا عزيزي.

الأبراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز

الأبراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز،إن أوضاعك منذ الصباح لا بأس بها، أنت تلاقي ترحيباً كبيرًا بقرارتك التي سوف تكون مسموعة عند الطرف الآخر، أما في فترة الظهيرة قد يحدث شجار بينك وبين رئيسك في مكان العمل أو أحد زملائك المقربين انتبه، ما يجعلك تمر بفترة عصبية وتجد الحبيب مستعد للتخفيف عنك وتغيير الأجواء المزعجة التي مررت بها.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب

الأبراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب،أنت شخص متهور، وأنت لا تفكر بأي شيء تفعله، فجرأتك العالية تجعلك تدخل في مواقع ومناقشات ومشاكل لا تنتهي وأنت بغنى عنها، حاول أن تهدأ وأن تكون عقلانياً أكثر، أما في فترة المساء تتحسن أمورك قليلاً، وتبدأ بالتفكير عما فعلته اليوم والندم عليه.

الأبراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول

الأبراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول،إن الأوضاع اليوم لا تبشر بالخير، مع أن الطقس لطيف ومشمش في الخارج، إلا أنك تشعر باكتئاب وظلام في داخلك ورغبة في البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى أي مكان، الأوضاع تعاكسك في فترة الظهيرة وما بعدها، لا تضع نفسك بموقف لا تحسد عليه.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول

الأبراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول،يلاحظ عليك الآخرون الاكتئاب الشديد مع أنه لا يوجد أي شيء يجعلك كذلك باستثناء الأمور العاطفية التي تسير عكس ما ترغب وليس كما تريد، إن المناقشات حادة بينكما وخاصة في فترة الصباح، أما في فترة المساء سوف يخرج من جيبك مبلغ مالي كبير انتبه الى أوضاعك المالية وحاول أن تكون حريصاً.

الأبراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

الأبراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني، ما يزال القرار بين يدك أنت سيد الموقف يا عزيزي وكلمتك مسموعة اليوم، إن الأعمال تسير كما تريد وبسهولة لم تكن تتوقعها، احذر من العناد خاصة في فترة الظهيرة فقد يخسرك بعض النقاط أمام رئيسك، أما في فترة المساء جيد وخاصة أن علاقتك مع من تحب جيدة وأفضل من قبل.

الأبراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

الأبراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول،لا تزال تمر بالأيام الصعبة الغير مرغوب بها والتي ما تزال تؤثر عليك، إن الضغوطات العملية والمشاكل ما تزال تسيطر على وضعك العملي ومنذ الصباح الباكر، سوف تكون هنالك مناوشات بينك وبين زميل لك في العمل، أما في فترة المساء سوف يشهد قلقاً، أما من الناحية العاطفية فالأفضل أن تبتعد عن شريك حياتك.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

الأبراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني،إن الأوضاع العائلية لها النصيب كبير في الأحداث التي ستجري خلال هذا اليوم، فوهنالك مشكلة عائلية تريد حلاً منك في فترة ما بعد الظهر تشغل وقتك كاملاً، لذلك حاول أن تبقى على هدوئك وخاصة في فترة المساء التي تشهد تطورات ومفاجآت غير محببة لك.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط

الأبراج اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط،يوم يس جيد وفيه خيبة أمل، اليوم سوف تتعرض لخيانة من قبل من تحب وسوف تجعل يومك عكس ما توقعت وخاصة في فترة الصباح، أما بالنسبة لوضعك العملي عليك الهدوء وعدم التهور في قراراتك لأنه لن يفيدك، اليوم لن يكون سهلاً بالنسبة لك، فوعليك اتخاذ الحذر والحيطة أكثر.

الأبراج اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

الأبراج اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، يوم هادئ وخال من الأحداث وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللاً وقلقاً لم تشعر به منذ فترة، وعليك بإنجاز الأعمال المتوقعة لديك لأنك سوف تسمع كلاماً لن تسر به من قبل رئيسك في مكان العمل، أما في فترة المساء يعدك بحركة أكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع أصدقائك، لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك.