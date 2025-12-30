مكتب الرياضة في “القوات” نظّم بطولة “Padel” الأولى في جونيه

إختتم مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” روزنامته لعام 2025 بتنظيم بطولته الأولى في رياضة البادل “1st LF Sports Padel Tournament” على ملاعب “The Padelist” في “La Cité” – جونية، بمشاركة نحو 25 فريقاً تمثّل مختلف المناطق اللبنانية.

وقد شهدت البطولة منافسات قوية وسط أجواء حماسية رائعة، وحقق في ختامها فريق منطقة جبيل المؤلف من الثنائي جو مونّس ورواد صليبا المركز الأول، فيما حل فريق منطقة بشري المؤلف من الثنائي أنطونيو نهرا وجاد السيّد في المركز الثاني.

وفي نهاية النهار الرياضي الطويل الذي حضره عدد كبير من ذوي وأصدقاء اللاعبين ومحبّي “البادل”، وزّع رئيس مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي وأمين سرّ المكتب راني بو رجيلي الكؤوس والميداليات التقديرية على الفرق الفائزة.

