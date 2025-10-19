انتُخب لبنان عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد التي انعقدت هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب بالتزامن مع معرض ARCA الدولي للابتكار، بحضور ممثلين عن أكثر من خمسين دولة من الأعضاء.

وشارك في الاجتماع ممثل لبنان في الاتحاد ومدير مكتب الشرق الأوسط في IFIA البروفسور رضوان شعيب، الذي قدّم عرضاً شاملاً حول برامج الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ودور مكتب الاتحاد في الشرق الأوسط، الذي يتخذ من الجامعة اللبنانية – بيروت مقراً له. كما تمّ خلال الجلسة استعراض التقارير المالية والإدارية ومناقشة سبل تطوير التعاون بين المكاتب الإقليمية.

وبعد عملية اقتراع تنافسية شارك فيها 50 مرشحاً من مختلف دول العالم، فاز شعيب بعضوية اللجنة التنفيذية المؤلفة من 23 عضواً، وهي إحدى أبرز الهيئات القيادية داخل الاتحاد، حيث تضطلع بمسؤولية رسم السياسات العامة وتطوير المبادرات الاستراتيجية لدعم الابتكار والمخترعين على الصعيد الدولي.

وفي تصريح له بعد الانتخاب، أكد شعيب أنّ الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث تعمل منذ تأسيسها عام 2004 على ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في لبنان، خصوصاً بين فئة الشباب، من خلال برامج مثل مباراة العلوم، ومشاريع تسجيل براءات الاختراع، والمشاركات اللبنانية في المعارض الدولية للابتكار، إضافة إلى شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات البحثية.

وشدد شعيب على الدور الحيوي لمكتب IFIA في الشرق الأوسط – بيروت في خدمة المبتكرين العرب، موضحاً أنّ المكتب منح رسميًا لقب “مخترع” لعدد كبير من المبدعين في لبنان وسوريا والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت.

وأعلن في ختام تصريحه أنّ مكتب بيروت سيشرف قريباً على افتتاح مكتب IFIA جديد في القاهرة، بهدف توسيع شبكة الدعم للمبتكرين في جمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العلوم والاختراعات.

