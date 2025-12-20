بالصور: موسم استثنائي يُختتم بالتكريم.. أبطال 2025 على منصة ATCL

وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة(ATCL) الكؤوس والجوائز على ابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية (راليات،تسلّق الهضبة،سبيد تست،مركبات الدفع الرباعي،دريفت ،كارتنغ ،السباقات الالكترونية الافتراضية واجتياز الصخور) لعام ٢٠٢٥ خلال الحفل السنوي الحاشد الذي أقيم في القاعة الكبرى الكائنة في مقر النادي بالكسليك.وحضر العميد محمد فصاعي ممثلاً قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل،شربل المسن ممثلاً مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش،رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل كرم،الرئيس الفخري للنادي المحامي ايلي آصاف، اعضاء مجلس الادارة ،رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي (فيا) ورئيس لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود،أليكسي نعمه ممثلاً مدير عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة،ممثلو الشركات الراعية ،اعضاء اللجنة الرياضية الوطنية في النادي المنظّم ،عائلة السائق الراحل البطل رشيد نعنعي، الأبطال والبطلات ورجال الصحافة والاعلام.

كرم

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة الرئيس نبيل(بيلي) كرم جاء فيها”أهلاً وسهلاً فيكن بهاللقاء السنوي يلي صار تقليد عزيز علينا، لقاء تكريم أبطال رياضة السيارات اللبنانية.

باسم النادي اللبناني للسيارات والسياحة، وباسمي شخصياً، بحب قول شكراً من القلب لكل شخص ساهم بإنجاح سنة 2025، من إداريين، منظّمين، حكّام، قوى أمنية ، بلديات ، رعاة، الصليب الأحمر،الدفاع المدني ورجال صحافة وإعلام، وخصوصا” المتطوعين ، لأنو بدون تعاونكن ما كنا قدرنا نكمّل هالمسيرة ونحقّق مع النادي كل هذه الانجازات.

منذ 40 سنة توجت هون كبطل للبنان بالراليات وتسلّق الهضبة.

بدّي اشكر زملائي اعضاء مجلس ادارة النادي يللي عم يدعمو الرياضة عامة والرياضة الميكانيكية خاصة بالنادي الممثل الوحيد للاتحاد الدولي للسيارات (فيا). وقد تم تعيين الصديق عماد لحود رئيساً للجنة الراليات بالاتحاد الدولي للسيارات العام الماضي ولمدة سنتين . هيدا إنجاز للبنان ولــATCL ، ودليل على الثقة الدولية بالكفاءات اللبنانية.

وكمانا بدي وجّه تهنئة الى الاماراتي الصديق رئيس الـ”فيا” محمد بن سليّم يللي تم انتخابو لولاية رئاسية جديدة .

إن شاء الله السنة الجاية تكون مليانة نجاحات أكتر، وطموحنا نكمّل سوا، إيد بإيد، لنطوّر رياضة السيارات ونحافظ على صورتا المشرّفة.

اتمنى كل التوفيق لجميع الابطال للسنة المقبلة بالسلامة والنجاح.

وشكراً لكل الحاضرين،

وإن شاء الله دايماً من نجاح لنجاح.

مبروك للجميعً، واتمنى لكم ميلاد مجيد وعام سعيد.

لحود

بدوره القى لحود جاء فيها”نلتقي اليوم لنختتم موسمًا استثنائيًا من تاريخ رياضة السيارات في النادي اللبناني للسيارات والسياحة، موسم 2025، الذي كان مليئًا بالتحديات، لكنه أيضًا حافل بالإنجازات والنجاحات.

‎رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، أثبتت رياضة السيارات مرة جديدة أنها مساحة للأمل، والانضباط، والعمل الجماعي. خلال هذا الموسم، نجح الـATCL في تنظيم بطولات وأحداث رياضية على مستوى عالٍ من الاحتراف، ملتزمة بالأنظمة الدولية للـ”فيا”، ومعززة مكانة لبنان على خارطة رياضة السيارات الإقليمية والدولية.

‎شهدنا في بطولات الراليات تنافسًا قويًا وأداءً مميزًا من السائقين والملاحين، حيث عكست الجولات روح التحدي والدقة، وأظهرت تطورًا ملحوظًا في مستوى التنظيم والسلامة. كما برزت سباقات التسلق، السرعة، والدريفت كمنصات حقيقية لاكتشاف المواهب، وجذب جيل جديد من عشاق هذه الرياضة.

‎أما على صعيد الكارتنغ، فقد كان موسم 2025 واعدًا، خاصة مع مشاركة الشباب والناشئين، الذين يمثلون مستقبل رياضة السيارات اللبنانية. لقد أثبت هؤلاء أن الاستثمار في الجيل الصاعد هو استثمار في استمرارية النجاح.

‎ولا يمكننا أن نتحدث عن هذا الموسم دون أن نوجّه تحية تقدير لكل من:

‎ • الحكّام والمسؤولين الفنيين،

‎ • فرق الإنقاذ والسلامة،

‎ • المتطوعين،

‎ • البلديات والقوى الأمنية،

‎ • والرعاة والشركاء الذين آمنوا برياضة السيارات ودعموها.

‎كما نثمّن الدور الأساسي للسائقين والفرق، الذين التزموا بالروح الرياضية، ورفعوا مستوى المنافسة، وجعلوا من كل سباق حدثًا يُحتذى به.كما الشكر الى رجال الصحافة والاعلام.

‎موسم 2025 لم يكن مجرد سباقات، بل كان رسالة:

‎أن لبنان قادر،

‎أن رياضته حيّة،

‎وأن العمل المشترك قادر على تحقيق إنجازات حقيقية رغم كل الصعوبات.

‎نختتم هذا الموسم بفخر، وننظر إلى المستقبل بثقة وطموح، مصمّمين على تطوير رياضة السيارات، تعزيز السلامة، دعم المواهب، والحفاظ على اسم لبنان حاضرًا بقوة في عائلة الـ”فيا”.

‎شكرًا لكم جميعًا،

‎وشكرًا لكل من كان جزءًا من هذا الموسم الناجح.

‎عاشت رياضة السيارات اللبنانية،

‎وعاش النادي اللبناني للسيارات والسياحة”.

كريكر

ثم ألقى كريكر كلمة شكر فيها كل من ساهم بانجاح موسم 2025 من المؤسسات الرسمية والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والبلديات والصليب الاحمر والدفاع المدني وتلفزيون “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال” والشركات الراعية.

ثم تسلّم كل من الفصاعي والمسن ونعمه الدروع التذكارية عربون محبة وتقدير.

تكريم الراحل نعنعي

وجرى تكريم السائق البطل رشيد نعنعي(بطل مركبات الدفع الرباعي) بحضور عائلته .والقى لحود الكلمة التأبينية التالية”نجتمع اليوم لنستذكر رجلًا ترك بصمة عميقة في قلوبنا وفي عالم رياضة السيارات اللبنانية، المرحوم رشيد نعنعي.

‎لم يكن رشيد مجرد اسم في السباقات أو في التنظيم، بل كان قيمة إنسانية قبل أي شيء آخر. كان مثالًا للشغف، للالتزام، وللروح الرياضية الحقيقية. أينما وُجد، كان حضوره هادئًا، محترمًا، ومليئًا بالمحبة، وكان عطاؤه صادقًا من دون انتظار مقابل.

‎قدّم رشيد الكثير لرياضة السيارات، بوقته، بخبرته، وبإيمانه العميق بأن هذه الرياضة تقوم على العائلة الواحدة، على التعاون، وعلى الاحترام المتبادل. كان قريبًا من الجميع: من السائقين، من الحكّام، من المتطوعين، ومن كل من شاركه الميدان والطريق.

‎برحيله، خسرنا شخصًا عزيزًا، وخسرت رياضة السيارات في لبنان أحد أبنائها الأوفياء. لكن إرثه سيبقى حاضرًا في كل سباق، في كل تنظيم، وفي كل روح رياضية صادقة نتشاركها اليوم.

‎إلى عائلة رشيد ننعنعي، نتقدم بأحرّ التعازي، ونقول إن اسم رشيد سيبقى حيًّا في ذاكرتنا، وفي قلوب كل من عرفه وعمل معه.

‎وإلى رشيد، نقول: شكرًا على كل ما أعطيت، وعلى المثال الذي تركته لنا جميعًا.

‎الرحمة لروحه،

‎ولتبقَ ذكراه منارة احترام ومحبة في رياضة السيارات اللبنانية”.

ثم تسلّمت عائلة الراحل نعنعي علم النادي عليه توقيع منظمي ومسؤولي الرياضة الميكانيكية اللبنانية وسط تصفيق الحاضرين.

وعُرض فيلم وثائقي عن مسيرة الراحل نعنعي وانجازاته في الرياضة الميكانيكية خلال عقود عدة .

ثم جرى تسليم الكؤوس والجوائز على الأبطال والبطلات.كما جرى تكريم العديد من العاملين في وسط الرياضة الميكانيكية وهم كريستيان سعادة،ميشال قمر،ميشال حايك ،فادي عيد،ألان يوسف ،ربيع خليفة، جوزيف قصيفي، شربل يوسف ونيقولا هاروني.

