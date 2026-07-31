استقالة كبير مستشاري إنفانتينو رفضًا لبيع حصة في كأس العالم



أكد كارلوس كورديرو كبير مستشاري جياني إنفانتينو ​رئيس ‌الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من ‌منصبه الجمعة استقالته من منصبه بأثر فوري، احتجاجا على مقترح بيع ​حصة في ‌كأس العالم، ووصف الخطة بأنها “صفقة ‌سيئة لكرة القدم”.



وقال كورديرو في بيان صحفي، صرح: “للتوضيح، لم أشارك في هذا الاقتراح وأعارضه بشدة. إنه اتفاق سيئ للاتحادات الأعضاء في الفيفا، واتفاق سيئ لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل”.

وأكد كبير مستشاري إنفانتينو أن الفيفا ليس بحاجة إلى بيع حصة في كأس العالم نظرا لوجود مليارات في الاحتياطي، و بيع حصة في كأس العالم “سيرهن مستقبل كرة القدم”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.