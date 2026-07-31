بالصور: السباق الثاني لتسلق الهضبة في فالوغا.. اللقب لروجيه فغالي.. غارو هاروتيونيان وصيفه وأمير النجار ثالثاً

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) السباق الثاني لتسلّق الهضبة في فالوغا بالتعاون مع بلدية فالوغا-خلوات فالوغا .ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة لعام 2026.

السباق الثاني لتسلق الهضبة في فالوغا.. اللقب لروجيه فغالي.. غارو هاروتيونيان وصيفه وأمير النجار ثالثاً https://t.co/sTFciGQ43K pic.twitter.com/24PgljeW7E — Cedar News (@cedar_news) July 31, 2026



شارك في السباق 37 سيارة وتضمّن ثلاث طلعات رسمية وتمّ جمع افضل وقتين مسجلين في الطلعات الثلاث لاعتماد الترتيب النهائي للسائقين.

وفي التفاصيل ،احرز روجيه فغالي لقب السباق بتحقيقه أسرع وقت ولم يجتاز حاجز الأربع دقائق واحتل غارو هاروتيونيان المركز الثاني بفارق نحو 7 ثوان والأردني أمير النجار المركز الثالث بفارق نحو 10 ثوان عن الأول.

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

*الترتيب العام وفئة pf2:

1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :3.57 دقيقة

2- غارو هاروتيونيان على ميتسوبيتشي ميراج :4.04 د

3-أمير النجار(الأردن) على فولسفاكن بولو :4.07د

*فئة pf1:

1-هشام النجار(الأردن) على ميتسوبيتشي كولت :4.12د

2-أيمن النجار(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :4.27د

*فئة pf4/NR4

1-كارل رزق على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :4.23 د

2-جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :4.28د

3-رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :4.33د

*فئة pf4

1-أليكس فغالي على سكودا فابيا ار اس:4.13.69د

2-باسل بو حمدان على سكودا فابيا ار اس :4.13.77د

3-جوزيف هندي على سيتروين سي 3 :4.14.04د

*فئة pf3

1-جان بيري على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :4.16د

2-كريم حمادة على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :4.33 د

*فئة pf2/2WD

1-ميشال زغيب على بي أم دبليو 328 :4.21د

2-كارلوس مرعي على بي أم دبليو 135 :4.24د

3-جان بيار صعب على بي أم دبليو ام 3 :4.25د

*فئة pf5

1-هنري قاعي على سيتروين دي أس 3 :4.36.39د

2-ريشار ابراهيم على رينو كليو :4.36.40د

3-ادوين خنيصر على سيتروين دي أس 3 :4.38د

*فئة pf5/rally 4

1-رمزي أتات على بيجو 208 :4.39د

2-شادي الفقيه على لانسيا:4.42د

*فئة الكروس كار

1-سيسلي:4.38 د

2- يوسف القصيفي:4.51د

*كأس الناشئين:إدوين خنيصر:4.38د

*كأس السيدات :جوانا حسون على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :4.53 د

وفي الختام،توّج رئيس بلدية فالوغا-خلوات فالوغا جوزيف ابو جودة وعقيلته سوزي ونائب رئيس البلدية فراس الأعور وعضوا البلدية أيمن الأعور وجوزيف عبدو ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومسؤولو السباق ليديا لبكي ونبيل قمبز وليان طوطح وميشال حايك الفائزين وسط أجواء احتفالية.

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