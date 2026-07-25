بعد رالي سوريا.. “غولدوينغ بايكرز” يروّج لسياحة الدراجات في لبنان

شارك فريق “غولدوينغ بايكرز”، لبنان، في رالي سوريا الأول للدراجات النارية، الذي أُقيم بتنظيم وزارة الرياضة والشباب السورية، والاتحاد السوري للدراجات، والهيئة العليا للدراجات النارية وسيارات السرعة، وبدعم من وزارة السياحة السورية.

وخلال الرالي، زار الفريق عددا من أبرز المعالم والمواقع السياحية والطبيعية، في تجربة جسّدت جمال سوريا وأهمية السياحة عبر الدراجات النارية.

وأمل أن “ننقل هذه التجربة إلى بلدنا الحبيب لبنان من خلال تنظيم راليات سياحية مماثلة، تُبرز جمال لبنان وتنوع مناطقه، وتستقطب الدراجين من مختلف الدول العربية، تعزيزًا للسياحة وروح الأخوة والتواصل بين محبي الدراجات”.

وقال: “لبنان بانتظاركم… ولنجعل من راليات الدراجات جسرًا يجمع الدراجين العرب على المحبة، والمغامرة، واكتشاف أجمل الأوطان”.

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