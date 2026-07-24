سام مايكل دلال اصغر لاعب لبناني يسجل فوزا في بطولة WSC للكيك بوكسينغ في القاهرة

سجّل اللاعب اللبناني سام مايكل دلال إنجازًا رياضيًا لافتًا بإحرازه فوزًا ثمينًا في مشاركته الأولى على المستوى الدولي، ضمن منافسات بطولة WSC الاحترافية المقامة في جمهورية مصر العربية، والتي تُقام في إطار المهرجان العالمي للكيك بوكسينغ، ليصبح أحد أبرز الوجوه اللبنانية الصاعدة في هذه الرياضة.

واشار بيان، الى ان “دلال يعد أصغر لاعب لبناني يشارك في هذه البطولة العالمية، حيث نجح في تقديم أداء مميز تُوِّج بانتصار مستحق، عكس موهبته ومستوى الإعداد الذي خضع له، وأكد قدرة الرياضيين اللبنانيين على المنافسة في المحافل الدولية.

وشارك دلال ضمن بعثة منتخب صقور الأمن العام اللبناني، بقيادة المدرب أسامة بو غادر، وبتوجيهات من رئيس البعثة المقدم ديمتري صقر، في إطار مشاركة لبنانية تهدف إلى تعزيز الحضور الوطني في البطولات العالمية ورفع اسم لبنان في المحافل الرياضية الدولية.

ويُشكل هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة اللاعب الواعد، ويعكس الجهود المبذولة في رعاية المواهب الشابة وصقلها، بما يسهم في ترسيخ مكانة لبنان على خريطة الرياضات القتالية العالمية، ويؤكد أن الإرادة اللبنانية قادرة على تحقيق الإنجازات رغم مختلف التحديات”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.