بيروت فوتبول أكاديمي يمثّل لبنان في بطولة غظرب آسيا للسيدات

يسافر فريق بيروت فوتبول أكاديمي للسيدات غداً السبت الى الأردن، لتمثيل لبنان في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للأندية للسيدات، التي يستضيفها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، خلال الفترة الممتدة من 28 تموز ولغاية 5 آب المقبل، بمشاركة ستة من أبرز أبطال وممثلي البطولات المحلية في المنطقة.

ويشارك بيروت فوتبول أكاديمي في البطولة بصفته بطل الدوري اللبناني للسيدات للموسم الماضي، وهي مشاركة يسعى من خلالها إلى تمثيل الكرة النسائية اللبنانية بأفضل صورة، ومقارعة نخبة أندية المنطقة بهدف المنافسة على اللقب.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق الى مجموعتين، حيث جاء بيروت فوتبول أكاديمي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الاتحاد الأردني، وبنات أف سي الإماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الهلال السوري، نفط الشمال العراقي والنصر السعودي.

ويضم الفريق اللبناني مجموعة من اللاعبات المحليات اللواتي سبق ان اختبرن اللعب على المستوى الدولي، وقدّمن اداءً لافتاً. وقد تعاقد ايضاً من اجل المشاركة الإقليمية مع لاعبة الوسط الغانية دورين غراهام ومواطنتها المهاجمة خوانيتا أغادزيه، علماً انه يحق لكل فريق اشراك خمس لاعبات اجنبيات، ما يعكس صورةً مسبقة عن قوة المباريات التي ستشهدها البطولة.

وعن هذه المشاركة قال رئيس البعثة فابيو سعادة: “نأمل تقديم مستويات مميزة تعكس التطوّر الذي عرفته كرة القدم النسائية في لبنان خلال الاعوام الأخيرة، وتحقيق نتائج إيجابية تؤكد قدرة الأندية اللبنانية على المنافسة في الاستحقاقات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز مكانة اللعبة لدينا على خارطة كرة القدم في غرب آسيا”.

وأضاف: “طبعاً هذه المشاركة ليست عادية بل تأتي لتترجم عملية بناءٍ طويلة بدأناها منذ زمنٍ بعيد، اذ في فريقنا لاعبات تدرجّن من الفئات العمرية، وصولاً الى الفريق الأول، وشاركن ايضاً مع المنتخبات الوطنية، لذا نحمل مسؤوليةً كبيرة لتمثيل نادينا بأفضل صورة وايضاً كرة القدم للسيدات عامةً، وذلك من خلال تحقيق نتائج إيجابية، ونقل خبرة تجربتنا الى الملاعب المحلية”.

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