القوات اللبنانية تنظّم بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في بلاط

ويشارك في البطولة 16 فريقاً للرجال و14 للسيدات، وتضمّ بعض الفرق في صفوفها لاعبين ولاعبات محترفين من كافة الدرجات الإتحادية، يُعتبرون من الأبرز في أنديتهم، ما سيزيد من متعة المباريات وشدّة المنافسة على اللقب.

وينطلق الدور الاول التمهيدي للبطولة إبتداءً من بعد ظهر السبت، على أن تُستكمل إبتداءً من ظهر الأحد الأدوار ربع النهائية ونصف النهائية والنهائية لدى الرجال والسيدات، توزّع بعدها الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات مساءً.

وأعلنت اللجنة المنظّمة للبطولة أنّ كلّ الترتيبات التنظيمية والفنية والإدارية قد إكتملت، داعية جمهور ومحبّي اللعبة للحضور الى الملعب وتشجيع فرقهم بصورة حضارية جميلة.

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