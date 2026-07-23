لبناني يشارك في أبرز سباقات الدراجات الأوروبية للناشئين

يستعد الدراج اللبناني راين شربل العم، للمشاركة في الجولة الأوروبية للناشئين للدراجات الهوائية – آسن، التي تقام في هولندا، وتعد من أبرز وأهم سباقات الدراجات المخصصة لفئة الناشئين في أوروبا.

وجاء تأهل راين بعد أشهر طويلة من التدريب المكثف والعمل الدؤوب، بإشراف كل من Profit Lebanon و 2ezcoaching England، انكلترا، حيث أظهر مستوى عالياً من المثابرة، والقدرة على التحمّل، والالتزام الكامل بتطوير مستواه الرياضي.

ابن زغرتا، البالغ من العمر ١٤ عاماً، سيكون الممثل الوحيد للبنان في هذا الحدث الرياضي المرموق.

كل التوفيق لراين في رفع اسم لبنان عالياً.

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