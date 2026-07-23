العثور على رئيس تحرير موقع مقتولًا وحرق جثته.. وتحقيقات لكشف ملابسات الجريمة

عثرت الشرطة على جثة رئيس تحرير موقع رياضي، لويجي لوكا إسبوزيتو (53 عامًا)، متفحمة في حقل ناءٍ قرب منطقة إيبولي، في جريمة أثارت صدمة واسعة، فيما تتولى جهات مختصة بمكافحة الجريمة المنظمة التحقيق في ملابساتها.

وكشف فحص أولي أن الضحية تعرض لاعتداء عنيف قبل مقتله، إذ أظهرت الأشعة وجود كسور متعددة امتدت من الجمجمة حتى الحوض، ما يرجح تعرضه لضرب مبرح قبل إحراق جثته. كما عثرت الشرطة على أظرف طلقات فارغة قرب موقع الجريمة، دون تأكيد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت السلطات قد بدأت البحث عن إسبوزيتو بعد انقطاع الاتصال به، قبل العثور على جثته المتفحمة وسيارته متوقفة بالقرب من مكان الحادث، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أنه غادر مركبته طواعية لمقابلة شخص يُرجح أنه كان يعرفه.

ويبحث المحققون جميع الفرضيات المحتملة، بما في ذلك الدوافع المالية أو الشخصية أو المرتبطة بعمله الصحفي، بينما أكد أفراد من عائلته أنه لم تكن له عداوات معروفة، ما زاد من غموض القضية.

وطالب الاتحادان الدولي والأوروبي للصحفيين السلطات بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بنشاط الضحية المهني

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