اليوم الثامن من كأس الأرز للتنس.. منافسات قوية في برمانا

سجل اليوم الثامن لدورة نادي برمانا الرياضي “كأس الأرز” بالتنس، التي تقام على ملعبي مدرسة برمانا العالية، تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس، وبرعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، النتائج الآتية:

الذكور:

– 15 سنة وما دون: فاز جو حسون على غدي شرابية (6-3) و(6-1)، وآدم عبد الحي على رالف درغام بالتغيب، ولوكا أبو شقرا على رافايل عازار (0-6) و(6-3) و(10-7)، وبيتر بول الجميل على آدم علم الدين (6-2) و(5-7) و(10-4)، ونيكولاس عزقول على دافيد الجميل (6-4) و(6-2)، وغابريل غسطين على محمد مرقباوي (6-0) و(6-1)، وسامي أبو جمرا على محمود عبدالله (6-1) و(6-1)، ورالف درغام على علي رضا المصري (7-6) و(1-0) وانسحاب، والياس شرابية على ايلاي الجميل (6-3) و(6-1).

– فردي الرجال: فاز محمد تنير على بيتر بول الجميل (6-1) و(4-6) و(10-3)، وربيع سالم على عمر جابادو (6-0) و(6-1)، وجيوفاني سماحة على مارك ضومط (6-0) و(6-2)، وغابريل غسطين على كيروز شربل (6-1) و(6-1)، وطارق الشعبي على ألدو عون (7-5) و(6-1)، وأمير جابر على لوكاس شبير (6-0) و(6-1)، وأرمان غارابيديان على مارك خوري (6-3) و(6-0)، وفريدي اسطفان على مارك اسطفان بالتغيب.

– القدامى 45 سنة وما دون: فاز جهاد الجميل على نادر درغام (6-3) و(2-2) وانسحاب.

الإناث:

– فردي السيدات: فازت نور خاطر على ميرنا الأطرش (6-2) و(6-1).

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