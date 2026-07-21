فيديو غامض لميسي قبل نهائي كأس العالم يثير الشكوك حول خسارة الأرجنتين

انتشر مقطع فيديو غريب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صُوّر قبل دقائق من انطلاق نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مثيراً موجة من التساؤلات والتكهنات بين الجماهير حول ما حدث داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة.

Este video de Messi en la previa de la final hablando de "olvidar todo lo que pasó"… 😳🇦🇷 pic.twitter.com/4q6d755UHh — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 20, 2026

ويظهر ميسي في المقطع وهو يتحدث إلى زملائه قبل دخول أرض الملعب، طالباً منهم الهدوء والتركيز على اللعب و«نسيان كل شيء». لكن نبرة قائد الأرجنتين وملامح اللاعبين الجادة دفعتا عدداً من المشجعين إلى الاعتقاد بأن الفريق كان يمر بظروف غير اعتيادية قبل المواجهة.

وخسرت الأرجنتين المباراة النهائية أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد التمديد، لتكتفي بالمركز الثاني، فيما ظهر ميسي متأثراً وباكياً عقب انتهاء اللقاء وخلال مراسم التتويج.

وبعد انتشار الفيديو، ركّز مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي على لغة جسد اللاعبين، معتبرين أن وجوههم بدت قلقة وأن الحماس المعتاد داخل المنتخب الأرجنتيني كان غائباً. وذهب البعض إلى طرح نظريات تتعلق بوجود خلافات أو أحداث داخلية سبقت المباراة، من دون تقديم أي دليل يثبت ذلك.

كما زادت تصريحات منسوبة إلى المدرب ليونيل سكالوني بعد النهائي من حدة الجدل، بعدما ألمح إلى وقوع أمور قبل المباراة من دون الكشف عن تفاصيلها.

وفي سياق متصل، نقل الصحفي الأرجنتيني إدواردو فينمان رواية غير مؤكدة تفيد بأن شائعات انتشرت قبل النهائي حول احتمال وجود عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في الملعب، على خلفية قضايا مرتبطة برئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو «تشيكي» تابيا.

وبحسب هذه الرواية، ربما وصلت الشائعات إلى اللاعبين وأثرت في أجواء البعثة، وهو ما قد يفسر طلب ميسي منهم «نسيان كل شيء» والتركيز فقط على المباراة. إلا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التكهنات، ولم تؤكدها السلطات الأميركية أو الاتحاد الأرجنتيني أو أي جهة رسمية.

ولم يصدر حتى الآن توضيح علني من ميسي أو سكالوني بشأن المقصود تحديداً من الخطاب الذي سبق المباراة، في وقت يواصل فيه الفيديو إثارة الجدل حول كواليس خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026.

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