قرار مفاجئ من الفيفا بشأن باريديس بعد اشتباكات نهائي المونديال

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطاقة الحمراء التي كانت قد أُشهرت في وجه لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني لياندرو باريديس عقب نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مؤكدًا عدم فرض أي عقوبة انضباطية بحقه.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أشار تقرير المباراة في البداية إلى طرد باريديس بعد الأحداث التي أعقبت صافرة النهاية، قبل أن تُحذف البطاقة لاحقًا من السجلات الرسمية، فيما أكدت مصادر داخل “فيفا” أن اللاعب لن يتعرض لأي عقوبة.

وكان باريديس دخل في مشادة مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني عقب نهاية المباراة، حيث أظهرت اللقطات اشتباكه مع المدافع إريك غارسيا، قبل أن يحتك أيضًا بلاعب الوسط جافي، ليتدخل زملاؤه في المنتخب الأرجنتيني لاحتواء الموقف.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح “لا روخا” لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.